¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

En los últimos días, el mundo de la televisión se ha vestido de luto tras el fallecimiento de uno de los actores más reconocidos a nivel internacional, quien no solo se destacó por su carisma, sino que también al dejar un importante legado en su amplia trayectoria profesional.

¿Quién es el famoso actor que falleció hace pocos días?

El nombre de Luis Alberto se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento el pasado jueves 25 de septiembre a sus 91 años.

¿Cómo se anunció la noticia del fallecimiento del actor? | Foto: Freepik

La noticia se confirmó a través del comunicado oficial que compartió la Institución de Solidaridad Social de Portugal o, también, conocida como la Casa do Artista, la cual expresó las siguientes palabras:

“El actor Luis Alberto, que marcó a todos por sus innumerables actuaciones en el teatro, en la televisión y en el cine nacional, partió esta noche. Comenzó a actuar, por casualidad, por invitación de Varela Silva y rápidamente escaló el escenario del Teatro Nacional de la mano de Amélia Rey Colaço”, agregó el comunicado.

¿Qué ha dicho el mundo del entretenimiento tras el fallecimiento de Luis Alberto? | Foto: Freepik

Desde luego, muchos internautas y celebridades han compartido emotivos mensajes a través de las diferentes plataformas digitales, recordando su gran legado como actor.

¿En qué producciones participó el actor Luis Alberto?

Sin duda, muchos seguidores de Luis Alberto han recordado con orgullo el gran desempeño que demostró a lo largo de su vida, pues participó en varias obras teatrales como: ‘ Tiempo de ira’, ‘El Morgado de Fafe’, ‘Despierta y canta’ y ‘Todos era mis hijos’.

Cabe destacar que según informó la ‘Casa do artista’ de Portugal, el reconocido actor Luis Alberto comenzó a actuar de manera casual cuando hizo parte del escenario del Teatro Nacional de su natal país en el que tuvo la oportunidad de adquirir un importante aprendizaje.

Por su parte, el actor recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues no solo se destacó en participar en varias producciones, sino que también por su polifacético talento tras llevar a cabo múltiples proyectos actorales en los que también, fue nominado a un Globo de Oro de Sic, según lo revelaron fuentes internacionales.