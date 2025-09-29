Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gloria Mutis, Miss Santander, rompió el silencio tras perder la corona ante Vanessa Pulgarín: esto dijo

Tras la coronación de Vanessa Pulgarín, internautas dividen opiniones con la reacción de Gloria Mutis al estar en segundo lugar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Descubre cómo reaccionó Gloria Mutis, Miss Santander al ser semifinalista ante el triunfo de Vanessa Pulgarín al llevarse la corona.
¿Cómo se eligió a la ganadora de Miss Universe Colombia 2025? | Fotos: Canal RCN

El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo el capítulo final de Miss Universe Colombia, el reality, en el que todas las candidatas demostraron su gran desempeño durante la competencia para cautivar al jurado y llevarse la corona.

Sin duda, el nombre de Vanessa Pulgarín ha resonado a través de las diferentes plataformas digitales, pues se coronó como la nueva Miss Universe Colombia 2025, luego de minutos de espera junto a la semifinalista, Gloria Mutis, Miss Santander.

¿Cómo se eligió a la nueva candidata de Miss Universe Colombia 2025?

Recordemos que las cinco semifinalistas fueron: Gloria Mutis, Miss Santander; Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia; Ángela Arcila, Miss Risaralda; Marlyn Dinas, Miss Cauca; y Sofía Donado, Miss Magdalena.

Posteriormente, los presentadores, Claudia Bahamón y Carlos Marín, leyeron el sobre de la ganadora, quien fue Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, la candidata que más desempeño demostró a lo largo de la competencia, según lo evaluó el jurado y los espectadores.

Además, miles de internautas generaron múltiples reacciones a través de las diferentes plataformas digitales, pues se sorprendieron con el gran desempeño que demostró Vanessa Pulgarín a lo largo del concurso.

Descubre cómo reaccionó Gloria Mutis, Miss Santander al ser semifinalista ante el triunfo de Vanessa Pulgarín al llevarse la corona.
Vanessa Pulgarín es la nueva representante de Miss Universe Colombia, el reality 2025.

Así también, el jurado conformado por Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez tuvo un imprescindible trabajo con las candidatas, pues les demostraron que la disciplina fue base fundamental para que destacaran en la pasarela final y, así, pudieran llevarse la corona para llevar en alto el nombre del país en Tailandia.

¿Cómo reaccionó Gloria Mutis tras quedar semifinalista en Miss Universe Colombia?

Es clave mencionar que una de las reacciones que más ha acaparado a los internautas a través de las diferentes plataformas digitales es la de Gloria Mutis, Miss Santander, al quedar en segundo lugar, pues era una de las candidatas preferidas para muchos.

Descubre cómo reaccionó Gloria Mutis, Miss Santander al ser semifinalista ante el triunfo de Vanessa Pulgarín al llevarse la corona.
¿Cómo reaccionó Glori Mutis, Miss Santander, al ser la segunda semifinalista de Miss Universe Colombia? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Gloria Mutis compartió a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 58 mil seguidores, unas emotivas palabras en las que le agradeció a sus seguidores por el incondicional apoyo que le dieron a lo largo de la competencia al ser la semifinalista, y expresó las siguientes palabras:

“Gracias. Mi corazón está llenito porque me entregaron su confianza y caminaron conmigo en cada instante. Gracias por haber sido mi fuerza y mi inspiración. Los amo profundamente”, añadió Gloria Mutis.

