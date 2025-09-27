Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México | VIDEO

Una vivienda abandonada en México fue vinculada directamente a la muerte de B-King y Regio Clown en México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Misteriosa vivienda en México, clave en la muerte de B-King
Así es la vivienda vinculada a la muerte de B-King en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @wirestock).

En medio de las investigaciones sobre la trágica muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown salió a la luz una vivienda abandonada en la que los delincuentes habría guardado los vehículos vinculados directamente al crimen.

¿Qué se sabe sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México?

Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown fueron encontrados sin vida a la orilla de una carretera del Estado de México el pasado lunes 22 de septiembre, siete días después de su desaparición.

Los artistas fueron vistos por última vez con vida el marte 16 de septiembre cuando asistieron a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.

B-King y Regio Clown fallecidos en México
B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México. (Foto Canal RCN)

"Mi mamá lo reconoció, yo no fui capaz. Fue a través de los tatuajes. Tenía mucho dolor, mucha rabia y yo estaba buscando culpables porque a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza en ese momento. Mi hermano no merecía morir así, no lo acepto de verdad", declaró la hermana de B-King luego de que se confirmara la lamentable noticia.

Aunque ya han pasado cinco días desde que se confirmó la noticia de sus muertes, las autoridades mexicanas aún no han revelado las causas del crimen, y tampoco han señalado a los presuntos responsables.

¿Cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México?

Sin embargo, en medio de las investigaciones que continúan en progreso se dio a conocer que la Fiscalía encontró en un predio asegurado hace tres años por la Fiscalía del Estado de México el Mercedes-Benz en el que B-King y Regio Clown fueron transportados momentos antes de su muerte.

B-King
B-King era cantante de música urbana | Foto del Canal RCN.

Así mismo, se dio a conocer que en este mismo lugar ocurrieron años atrás el ases*nato de dos mujeres. Según se puede apreciar en el video compartido por un reconocido medio mexicano, el predio cuenta con un amplio espacio en el que el desorden es notable debido a su abandono.

Además del automóvil de lujo, también se hallaron una camioneta Volkswagen y una moto de bajo cilindraje.

