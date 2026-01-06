Karina García derrite corazones al compartir su viaje de descanso y un emotivo momento con Valentino

La modelo paisa Karina García sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar nuevamente su figura en traje de dos piezas y compartir un emotivo momento con su hijo de 5 años.

¿Qué mostró Karina García sobre su figura y su hijo que sorprendió a sus seguidores?

La influencer continúa de vacaciones en la ciudad de Cartagena, adonde viajó primero para celebrar su cumpleaños y luego para recibir el Año Nuevo, acompañada de sus dos hijos.

Karina García se ha mostrado muy emocionada al compartir detalles de este viaje, que ha sido significativo para ella tras haber estado algunos días alejada de sus hijos debido a compromisos laborales.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el bebé de famosa participante de Acapulco Shore: "el tiempo que Dios me lo prestó fue cortico"

Es por ello que fiel a su estilo ha compartido a través de sus historias de Instagram donde suma más de 5 millones de seguidores reveló que en estos días de descanso está enamorada de la vista que ofrece este hotel hacía el mar.

Vestida con un traje de playa de dos piezas en color verde botella, aseguró que se sentía “espectacular” y muy privilegiada.

¿Qué detalles dejó ver Karina García junto a su hijo Valentino?

En otra de las historias que compartió durante su viaje, Karina García publicó un collage de cuatro fotografías junto a su hijo Valentino, de cinco años, en las que se mostró visiblemente emotiva.

Artículos relacionados Martha Isabel Bolaños Martha Isabel Bolaños responde a seguidor que cuestionó cómo sostiene su vida: “no es de Dios”

Una de las imágenes llamó especialmente la atención, pues se le ve recibiendo un tierno beso del pequeño.

“Tu llenas mi vida”, escribió la modelo paisa para acompañar la publicación, junto a varios emojis de amor que reforzaron el mensaje.

Por supuesto, la publicación se llenó de corazones y comentarios elogiando a la modelo paisa, con mensajes como: “Bellos”, “Los más lindos” y “Hermosos”, entre otros.

Mientras que otros le expresaron que la habían extrañado, pues Karina García es muy activa en redes sociales y últimamente no había estado tan visible como de costumbre.

Y, por supuesto, no faltó la imagen en la que Karina García, fiel a su estilo, se dejó ver recibiendo el sol, mostrando su figura y recibiendo cientos de elogios por parte de sus seguidores por su belleza.