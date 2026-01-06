Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García derrite corazones al compartir su viaje de descanso y un emotivo momento con Valentino

Karina García mostró cómo disfruta sus días de descanso en Cartagena junto a su hijo Valentino con emotiva imagen.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto

La modelo paisa Karina García sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar nuevamente su figura en traje de dos piezas y compartir un emotivo momento con su hijo de 5 años.

¿Qué mostró Karina García sobre su figura y su hijo que sorprendió a sus seguidores?

La influencer continúa de vacaciones en la ciudad de Cartagena, adonde viajó primero para celebrar su cumpleaños y luego para recibir el Año Nuevo, acompañada de sus dos hijos.

Karina García se ha mostrado muy emocionada al compartir detalles de este viaje, que ha sido significativo para ella tras haber estado algunos días alejada de sus hijos debido a compromisos laborales.

Es por ello que fiel a su estilo ha compartido a través de sus historias de Instagram donde suma más de 5 millones de seguidores reveló que en estos días de descanso está enamorada de la vista que ofrece este hotel hacía el mar.

Karina García sorprende al revelar cómo disfruta sus vacaciones en Cartagena junto a su hijo Valentino

Vestida con un traje de playa de dos piezas en color verde botella, aseguró que se sentía “espectacular” y muy privilegiada.

¿Qué detalles dejó ver Karina García junto a su hijo Valentino?

En otra de las historias que compartió durante su viaje, Karina García publicó un collage de cuatro fotografías junto a su hijo Valentino, de cinco años, en las que se mostró visiblemente emotiva.

Una de las imágenes llamó especialmente la atención, pues se le ve recibiendo un tierno beso del pequeño.

“Tu llenas mi vida”, escribió la modelo paisa para acompañar la publicación, junto a varios emojis de amor que reforzaron el mensaje.

Por supuesto, la publicación se llenó de corazones y comentarios elogiando a la modelo paisa, con mensajes como: “Bellos”, “Los más lindos” y “Hermosos”, entre otros.

Karina García sorprende al revelar cómo disfruta sus vacaciones en Cartagena junto a su hijo Valentino

Mientras que otros le expresaron que la habían extrañado, pues Karina García es muy activa en redes sociales y últimamente no había estado tan visible como de costumbre.

Y, por supuesto, no faltó la imagen en la que Karina García, fiel a su estilo, se dejó ver recibiendo el sol, mostrando su figura y recibiendo cientos de elogios por parte de sus seguidores por su belleza.

