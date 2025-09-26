Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

Juan David Tejada se pronunció sobre su separación con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano soltera
Se confirma ruptura de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada/Canal RCN

El empresario Juan David Tejada confirmó a sus miles de fanáticos su ruptura con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

¿Qué dijo Juan David Tejada tras los rumores de ruptura con Aida Victoria Merlano?

El hombre compartió un comunicado a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, donde se pronunció tras las especulaciones sobre su posible separación, la cual decidió confirmar.

Según escribió optó por romper el silencio al respecto tras saber que muchos tienen la duda y han estado especulado al respecto, además de detallar que así como su relación fue pública considera que sepan la verdad.

"Ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana", dijo.

¿Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano terminaron por infidelidad?

Recordemos que, la empresaria Yina Calderón fue quien empezó con dichas especulaciones, asegurando que fue producto de una infidelidad, razón por la que él quiso aclarar las razones de su ruptura.

"Quiero aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos", agregó.

Además, señaló que siempre estará presente para su hijo y concluyó destacando su respeto y admiración por ella.

Aida Victoria Merlano dio a luz a su hijo Emiliano el pasado 29 de julio, donde demostró su gran felicidad.

Desde entonces la barranquillera ha compartido algunos momentos de su experiencia como mamá primeriza, entreteniendo a todos sus fanáticos con la etapa que está viviendo.

Cabe destacar que, esta declaración se da luego de que la creadora de contenido Aida Victoria Merlano hubiera dejado un mensaje en sus redes sociales que sus fanáticos relacionaron con que estaría soltera.

Sumado a ello, la influenciadora borró las fotografías que tenía en su cuenta de Instagram con el empresario, lo que aumentó aún más los rumores de una separación.

Es importante mencionar que, ambos estaban casados, pues según revelaron en su momento decidieron unir sus vidas por medio de un ritual, el cual mantuvieron en su total privacidad.

 

