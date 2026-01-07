Manuela Gómez reveló que no era feliz antes de convertirse en madre

La famosa empresaria y creadora, Manuela Gómez Franco, conocida por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, reveló cómo está antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026.

Desde que se supo su confirmación para el reality de convivencia que inicia este lunes 12 de enero a las 8:00 p.m. en Canal RCN, la empresaria ha dejado saber que lo más difícil para ella es separarse de su hija.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre separarse de su hija durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez fue la primera participante elegida por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 y desde que se confirmó que estaría en el reality, la empresaria ha hablado de la separación con su hijita.

Manuela Gómez confiesa que lo más duro de La casa de los famosos es dejar a su hija. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, en las últimas horas de este miércoles 7 de enero, Gómez dijo que no hay nada más difícil que dejar a su hija, pues ya había revelado que la despedida con ella le ha dolido mucho.

Aun así, a una pregunta que contestó la empresaria en su cuenta de Instagram, reiteró que no hay nada más duro de ir a La casa de los famosos, que alejarse de su hija, pues contó las razones que dejaron a sus seguidores con mucha nostalgia.

¿Por qué para Manuela Gómez es tan difícil dejar a su hija antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026?

En la respuesta que Manuela Gómez le dio a su seguidor sobre la despedida con su hija antes de La casa de los famosos Colombia, la empresaria confesó que ella no era feliz antes de ser madre, pues complementó que la pequeña llegó para darle vida a su vida.

La empresaria mencionó que su mundo era a blanco y negro, pero desde que su niña llegó a su vida, todo tiene color.

Manuela Gómez explica por qué este momento con su hija hace más dura la despedida. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, confesó Gómez que estaba en un buen momento junto a su hija y separarse en este momento es muy difícil para ella. Además, la empresaria reveló que le ha dado muchísimo amor a su hija y se ha esforzado para que ella esté bien.

“Ella es la luz de mi vida. Saber que estábamos construyendo un gran entorno para ella. Yo me sentía 100% feliz, eso nunca había pasado en mi vida”, fueron las palabras de Manuela.