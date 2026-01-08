¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada?, esta fue su revelación

Desde inicios de enero, La Suprema volvió a posicionarse en las conversaciones digitales, luego de que circularan comentarios relacionados con un posible embarazo. Las especulaciones surgieron a partir de un post realizado en diciembre, en la que la influenciadora apareció acompañada por su familia y su pareja.

¿Quién es el novio de La Suprema?

El actual novio de La Suprema es Brahian Palacios, futbolista colombiano que durante 2025 desarrolló parte de su carrera profesional en el exterior. De acuerdo con diferentes testimonios, la relación habría comenzado a tomar forma ese mismo año, cuando ambos fueron vistos en Dubái.

El actual novio de La Suprema es Brahian Palacios / (Foto de AFP)

Palacios se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos tras ser cedido por el Atlético Mineiro. En ese periodo, La Suprema llamó la atención de sus seguidores al compartir imágenes desde el mismo destino. Antes de cualquier confirmación, los fans notaron similitudes en ubicaciones, paisajes y espacios mostrados en sus historias de Instagram.

Aunque ninguno se refirió públicamente al tema en ese momento, los internautas afirmaron que estas coincidencias indicaban un vínculo cercano. La confirmación oficial llegó el 2 de diciembre de 2025, cuando Nicole Rivera publicó un carrusel junto al futbolista, acompañado de un mensaje que revelaba su relación.

¿Por qué dicen que La Suprema está embarazada?

Los rumores sobre un posible embarazo comenzaron el 24 de diciembre, cuando La Suprema compartió varias fotos junto a su familia y su novio, alrededor del árbol de Navidad. En las imágenes se les vio reunidos y en un ambiente familiar.

En redes se rumora que La Suprema está embarazada / (Foto de AFP)

Sin embargo, lo que generó comentarios fue un gesto específico: uno de los acompañantes aparece con la mano sobre el abdomen de la creadora. Este detalle fue suficiente para que en la sección de comentarios algunos usuarios afirmaran que, según su percepción, ella estaría esperando un bebé y que esto ya se notaba físicamente.

Estas interpretaciones se multiplicaron rápidamente, dando paso a preguntas directas en redes sociales y mensajes enviados a la creadora solicitando una aclaración.

¿La Suprema está embarazada?

Ante el aumento de comentarios, La Suprema decidió pronunciarse. A través de su canal de Instagram, se refirió directamente al tema y aclaró la situación. En su mensaje explicó que la posición de la mano en la fotografía no tenía el significado que algunos usuarios le atribuyeron.

Además, señaló que ha recibido numerosos mensajes preguntándole si está embarazada y fue clara al afirmar que, por el momento, no lo está. Con esta respuesta, la creadora buscó frenar las especulaciones y dejar constancia de su versión frente a los rumores que circularon en redes.

Por ahora, los internautas continúan atentos a las publicaciones de La Suprema, mientras ella mantiene su actividad digital y comparte momentos de su vida cotidiana sin confirmar cambios adicionales en su situación personal.