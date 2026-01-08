Sofía Jaramillo causa furor al recrear audio viral de Karina García antes de La casa de los famosos

Sofía Jaramillo fue confirmada recientemente por el Jefe como una de las participantes de La casa de los famosos Colombia, noticia que ha generado sensación entre los seguidores del reality al ver que la modelo, actriz y presentadora hará parte del selecto grupo de la tercera temporada.

¿Sofía Jaramillo recreó el audio viral de Karina García antes de entrar a la casa de los famosos Colombia?

A pocos días de que dé inicio la temporada, el reality ya se encuentra en el centro de atención de los internautas, quienes no dejan de sorprenderse con los detalles anunciados y los famosos que harán parte de esta nueva entrega.

Por ello, Sofía Jaramillo, quien se alista para su ingreso, decidió recrear un audio viral que causó risas en redes sociales.

En una publicación del Canal RCN, Sofía Jaramillo reaccionó con humor al conocer una de las reglas que deberá cumplir dentro de la competencia, y lo hizo usando un audio viral de Karina García, exparticipante de la segunda temporada.

Sin dudarlo, la modelo se mostró sorprendida al enterarse de que no podrá hacerse retoques en las uñas dentro de la casa, acompañando el momento con el audio viral: “Te ves económica, nooo”.

Sofía Jaramillo revive el audio más viral de Karina García. (Foto: Canal RCN)

En el video, Sofía se lleva las manos a la boca, mueve la cabeza y se toma la sien mientras repite el “no”, una escena que rápidamente sacó risas y generó comentarios entre los seguidores de la casa de los famosos.

¿Cómo reaccionaron las redes al video de Sofía Jaramillo con el audio de Karina García?

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato, elogiando a la Sofía por recrear el audio de Karina García. Mientras tanto, varios usuarios le expresaron su apoyo durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Entre los comentarios se leían mensajes como: “La reina Karina dejó su huella”; “Kari, te amo, ahora a apoyar a Sofía” o “Los mejores audio son los de Karina”.

Lo cierto es que, mientras Sofía Jaramillo y los demás participantes se alistan para su ingreso, la casa más famosa abrirá sus puertas el próximo 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN.