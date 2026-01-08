Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sofía Jaramillo causa furor al recrear audio viral de Karina García antes de La casa de los famosos

Sofía Jaramillo recreó audio viral de Karina García y desató risas y reacciones antes La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sofía Jaramillo recrea audio viral de Karina García
Sofía Jaramillo revive el audio más viral de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo fue confirmada recientemente por el Jefe como una de las participantes de La casa de los famosos Colombia, noticia que ha generado sensación entre los seguidores del reality al ver que la modelo, actriz y presentadora hará parte del selecto grupo de la tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Sofía Jaramillo recreó el audio viral de Karina García antes de entrar a la casa de los famosos Colombia?

A pocos días de que dé inicio la temporada, el reality ya se encuentra en el centro de atención de los internautas, quienes no dejan de sorprenderse con los detalles anunciados y los famosos que harán parte de esta nueva entrega.

Por ello, Sofía Jaramillo, quien se alista para su ingreso, decidió recrear un audio viral que causó risas en redes sociales.

Artículos relacionados

En una publicación del Canal RCN, Sofía Jaramillo reaccionó con humor al conocer una de las reglas que deberá cumplir dentro de la competencia, y lo hizo usando un audio viral de Karina García, exparticipante de la segunda temporada.

Sin dudarlo, la modelo se mostró sorprendida al enterarse de que no podrá hacerse retoques en las uñas dentro de la casa, acompañando el momento con el audio viral: “Te ves económica, nooo”.

Sofía Jaramillo recrea audio viral de Karina García
Sofía Jaramillo revive el audio más viral de Karina García. (Foto: Canal RCN)

En el video, Sofía se lleva las manos a la boca, mueve la cabeza y se toma la sien mientras repite el “no”, una escena que rápidamente sacó risas y generó comentarios entre los seguidores de la casa de los famosos.

¿Cómo reaccionaron las redes al video de Sofía Jaramillo con el audio de Karina García?

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato, elogiando a la Sofía por recrear el audio de Karina García. Mientras tanto, varios usuarios le expresaron su apoyo durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Entre los comentarios se leían mensajes como: “La reina Karina dejó su huella”; “Kari, te amo, ahora a apoyar a Sofía” o “Los mejores audio son los de Karina”.

Sofía Jaramillo recrea audio viral de Karina García
Sofía Jaramillo revive el audio más viral de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Lo cierto es que, mientras Sofía Jaramillo y los demás participantes se alistan para su ingreso, la casa más famosa abrirá sus puertas el próximo 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sara Uribe mostró las maletas que ingresará a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sara Uribe revela lo que llevará a La casa de los famosos Colombia: “no la vamos a guerrear”

Sara Uribe mostró sus maletas y ropa para La casa de los famosos 3, dejando emocionados a sus fans.

Marilyn Patiño, participante de La casa de los famosos 3, habló acerca de las burlas La casa de los famosos

Marilyn Patiño rompió el silencio y habló de las burlas que ha enfrentado: “estoy acostumbrada”

Marilyn Patiño, participante de La casa de los famosos 3, habló acerca de las burlas y reveló que está acostumbrada a recibirlas.

Juanda Caribe sorprende al revelar cuántos personajes interpretará a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Juanda Caribe sorprende al revelar cuántos personajes interpretará a La casa de los famosos 3

Juanda Caribe confirmó la cantidad de personajes que interpretará en La casa de los famosos 3 y explicó cómo los seleccionó.

Lo más superlike

El baile de David Ospina y Dulce se volvió uno de los videos más comentados. David Ospina

David Ospina y su hija Dulce conquistaron con un baile viral en TikTok

David Ospina sorprendió en redes sociales al unirse a su hija Dulce en un baile de TikTok que conquistó por su energía.

Messi sorprende al hablar Rosalía Lionel Messi

Messi sorprende al hablar Rosalía y contar por qué le pediría una foto: “es increíble”

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos