Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

La actriz contó su fuerte testimonio y las razones por las que tomó la decisión de someter al menor a este procedimiento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral.
Dacia Arcaráz reveló la razón por la que sometió a s u hijo a operación cerebral. Foto | Canal RCN.

La reconocida actriz Dacia Arcaráz, recientemente capturó la atención tras conocerse la difícil decisión que tomó con el fin de mejorar la calidad de vida de su hijo, quien fue diagnosticado con autismo y presentaba comportamientos de 4gresividad.

¿Por qué la actriz Dacia Arcaráz tomó difícil decisión sobre la salud de su hijo?

De acuerdo con el testimonio de la actriz, cuando el menor estaba pequeño, ella empezó a notar que el desarrollo de su hijo era diferente al de los demás, situación que la llevó a practicarle varios estudios médicos con el fin de encontrar respuestas.

En su momento, un neurólogo le explicó que el menor enía un problema en la parte frontal del cerebro, lo que influía en su comportamiento. Un diagnóstico que le hicieron posteriormente, arrojó era la siguiente:

"Me dicen es retardo generalizado del desarrollo con espectro autista. ¿Qué es? Que mi hijo tiene hoy por hoy 15 años, pero mentalmente para unas cosas tiene 2, para otras, 5 o 3”, señaló Dacia.

¿En qué consiste la operación que Dacia Arcaráz tuvo practicarle a su hijo?

Ante el difícil panorama, la actriz prefirió dejar a un lado su carrera en televisión para dedicarse completamente al cuidado de su hijo, incluso, llegaron a vender sus pertenencias, abandonaron México y se radicaron en Estados Unidos con el fin de poder buscar tratamientos.

Y aunque intentaron buscar opciones terapéuticas para evitar que su condición avanzara, los comportamientos del menor continuaron, tanto así que la situación terminó afectando la vida de sus papás.

“No teníamos vida. Nosotros vamos para abajo y él para arriba. Era incontrolable”, relató la mujer que también aseguró que en momentos de crisis su hijo incluso la at4caba físicamente.

¿Qué pasó finalmente con el hijo de la actriz mexicana?

En medio de la angustia que esto provocó, una persona cercana le habló a la actriz sobre una intervención llamada hipotalamotomía, que se utiliza en casos extremos de agr3sividad que no responden a tratamientos tradicionales, y pese a que en primer momento rechazaron la idea, luego terminaron aceptándolo.

El procedimiento se realizó hace aproximadamente seis meses en Cuernavaca, donde especialistas hicieron pequeñas incisiones y usaron tecnología láser para tratar áreas específicas del cerebro que regulan emociones y conductas.

"Le hacen unas ranuritas y meten el láser. No te voy a decir que estamos en miel sobre hojuelas porque mi hijo es un adolescente, pero es un antes y un después”, comentó la intérprete.

