Aida Victoria Merlano confirmaría ruptura con el padre de su hijo tras chat con su mejor amigo

La influenciadora Aida Victoria Merlanoaumentaría rumores de una posible separación con el empresario Juan David Tejada tras confusa publicación.

¿Qué publicó Aida Victoria Merlano que generó dudas sobre su relación con Juan David Tejada?

La influenciadora Aida Victoria Merlano compartió a través de su cuenta de Instagram un pantallazo de una conversación con su mejor amigo Diego Camacho.

En el chat se ve a la creadora de contenido hablando con su amigo, a quien le pide que le dé 10 razones por las que es su mejor amiga y este le brinda sus motivos.

El joven le señala que es su mejor amiga por ser brillante, por tener una forma similar de expresar el amor, porque ha madurado a su lado, lo ha apoyado en los momentos difíciles, es leal, tiene el mismo humor, ha respetado sus espacios, es un ser constructivo, le ha dado su lugar, tiene experiencias de vida parecidas a las de él y la ama mucho.

Tras sus confesiones, ella reacciona compartiendo el chat a sus fanáticos y agregando una frase en la que confirmaría su soltería.

"Si seguimos solteros a los 40, ¿nos casamos?", escribió la barranquillera.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Aida Victoria Merlano?

Tras su revelación, provocó que miles de seguidores reaccionaran al respecto y señalaran que con dicho comentario confirmaría su soltería.

Muchos avivaron las especulaciones de una posible separación de la pareja luego de que la empresaria Yina Calderón señalara que ellos no estuvieran juntos, aparentemente por una posible infidelidad.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero tampoco se han dejado ver juntos como solían hacerlo.

De hecho, Aida Victoria Merlano aumenta cada vez más los rumores tras enseñar cómo pasa las noches con su hijo Emiliano y nunca muestra al empresario.

Mientras tanto, la influenciadora sigue disfrutando de su maternidad, dando a conocer sus tips tras recuperar su figura rápidamente tras su posparto y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su estilo de vida, su humor, sus proyectos y más.