Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

Se publicó el que sería el registro fotográfico del hallazgo sin vida de B-King y Regio Clown.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown | Foto del Canal RCN y Freepik.

La muerte de los artistas Byron Sánchez, artísticamente conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, tiene los ojos encima de todas las autoridades de México y Colombia.

Tan pronto se confirmó el fallecimiento del cantante y el DJ, las reacciones tomaron la relevancia en el universo de la farándula. Sin embargo, la investigación avanza porque si bien es cierto que se reveló que fueron hallados un día después de su desaparición, el pasado 17 de septiembre, la incertidumbre de qué les pasó se mantiene.

¿Cómo hallaron a B-king y Regio Clown? Estas son las imágenes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó que su gobierno se encuentra en contacto con la Cancillería de Colombia para informar nuevos datos sobre el trágico caso. Entretanto, se empezó a esparcir imágenes de los que serían los costales en donde se encontraban B-King y Regio Clown sin vida.

B-King
B-King tuvo un trágico desenlace | Foto del Canal RCN.

A través de los distintos entornos digitales, salieron a la luz las imágenes de los costales de color blanco en donde habrían sido encontrados los artistas colombianos. Cabe recordar que la Fiscalía de Ciudad de México informó que el cantante y el DJ fueron desm3mbrados y posteriormente incorporados en elementos de este tipo.

Las imágenes causan revuelo, pues se mantiene la incógnita de qué fue lo que les sucedió a B-King y Regio Clown. La última vez que se vieron fue en un gimnasio en Polanco, luego de esto no hubo más rastro. Ambos llegaron al país centroamericano a trabajar.

A continuación, el registro fotográfico:

¿Cómo avanza la investigación de la muerte de B-King y Regio Clown?

El 22 de septiembre se reveló que Byron y Jorge Luis fueron hallados sin vida. Luego de esto, se detalló que se identificaron gracias a los tatuajes de los artistas y arrancó la investigación por hom1cidio.

En la misma corriente de ideas, se comunicó que a los artistas los encontraron el 17 de septiembre, luego de que el 16 de septiembre habían desaparecido.

Por su parte, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, lamentó lo ocurrido y aseguró que espera que la verdad salga a la luz.

"Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo", sentenció la presidenta de México.

