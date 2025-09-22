Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

Se publicó un video que muestra el lugar hasta donde las autoridades mexicanas llegaron a recoger a B-King. "En costales".

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King | Foto del Canal RCN.

La música en Colombia está de luto, luego de que las autoridades en México confirmaron la muerte de Byron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, quien se hacía llamar como Regio Clown.

Tanto en Colombia como en México, se empezó a difundir la información respecto al caso de la dupla de artistas, quienes, en un principio, fueron reportados como desaparecidos y este lunes 22 de septiembre se detalló que fueron hallados sin vida.

Polémica y conmoción tiene el caso de la muerte de B-King y su colega artista. Los encargados iniciaron con su investigación pertinente, destacando que hay la posibilidad de homic1dio.

¿Cuál es el video del lugar donde hallaron sin vida a B-King?

A través de un comunicado de La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se detalló que a los artistas los localizaron un día después del reporte de desaparición, es decir, el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

"Este lunes 22 de septiembre los familiares de Byron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en San Pedro Barrientos", se lee en la misiva.

Tras conocerse la información, van saliendo a la luz otros detalles. Por ejemplo, Fuerza Informativa Azteca publicó un video del lugar donde B-King y Regio Clown fueron hallados sin vida.

B-King
B-King fue reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre en México | Foto del Canal RCN.

Según el reporte, los artistas fueron encontrados en costales, hasta el lugar arribaron peritos de la Fiscalía del Estado de México y la zona fue acordonada por policías estatales.

En la misma vertiente, se informó que los cuerpos estaban d3smenbrados y tal como se dio a conocer anteriormente, el hallazgo sucedió el 17 de septiembre en la carretera federal México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán.

¿Cuándo fue la última vez que vieron con vida a B-King y Regio Clown?

La última vez que vieron con vida a Byron y Jorge Luis fue rumbo a un gimnasio en Polanco, el pasado 16 de septiembre. Avanzan las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó con los artistas.

