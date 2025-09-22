Sofía Avendaño reaccionó a la muerte de B-King con desgarrador mensaje: no mostró sus ojos

Lo que comenzó como una desaparición terminó en la muerte de Byron Sánchez, más conocido como B-King, y su colega artista Jorge Luis Herrera. Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los colombianos.

Una de las influenciadoras que hizo los primeros llamados sobre la desaparición de B-King fue Sofía Avendaño. Días atrás, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 pidió a través de redes sociales que se difundiera información para hallar al exesposo de la DJ Marcela Reyes.

Pese a los intentos, recibió la trágica noticia de que el artista fue hallado sin vida. Por esta razón, Avendaño reaccionó.

¿Cómo reaccionó Sofía Avendaño a la muerte de B-King?

A través de una historia en su perfil oficial de Instagram, la modelo trans mostró lo afectada que quedó al enterarse de la muerte de Byron Sánchez.

Sofía Avendaño prefirió ocultar sus ojos y escribió un desgarrador mensaje. Aunque agradeció a quienes ayudaron a difundir el mensaje de la desaparición de los artistas, comentó que no esperaba que este hubiese sido el final de la historia.

Asimismo, mencionó a la mamá y hermana de B-King, a la vez que consignó que cree en la justicia divina.

"Gracias a todos por hacer visible el favor que les pedíamos para dar con ellos. Lastimosamente, funcionó, pero no con buenas noticias. Qué Dios los tenga en su Gloria. Byron era muy creyente, así que está con Dios. Mucha fortaleza para su mamá y hermana, las quiero y saben que acá sigo para lo que necesiten. Dios los bendiga a todos y mil gracias por ayudarnos a difundir. ¡Yo creo en la justicia divina! Ahora tienen un ángel guardián que las cuida desde el cielo", fue la reacción de Sofía Avendaño.

¿Qué se sabe del fallecimiento de B-King y Jorge Luis Herrera?

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México comunicó que Byron y Jorge Luis fueron hallados un día después de su desaparición, es decir, el 17 de septiembre. Ahora conduce una investigación por homic1dio.

Además, el 22 de septiembre los familiares de B-King lo reconocieron.