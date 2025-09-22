Autoridades mexicanas encontraron dos cuerpos que podrían ser de B-King y Regio Clown

El cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y su colega Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México tras varios días de incertidumbre desde su desaparición.

Los artistas habían sido visto por última vez el 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México

¿Cómo desapareció el cantante colombiano B-King en México?

La hermana de B-King, Stefanía Agudelo, relató que la última comunicación que tuvieron de él fue desde un gimnasio en Polanco, donde estaba acompañado por el también artista Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

“De ahí no sabemos nada, no tenemos información ninguna (...) desconfiamos de todo el mundo, no sé por qué no investigaron a las personas que estuvieron con ellos”, señaló Agudelo en declaraciones a medios.

De acuerdo con la familia, B-King había sido contratado para un evento musical que se realizó el 13 de septiembre. La presentación fue organizada por Regio Clown junto a otra persona. Tras este compromiso, el artista continuó en México y días después se perdió su rastro.

El 16 de septiembre fue la última vez que su familia supo de él. Desde entonces iniciaron una búsqueda a través de redes sociales y contactos en el país, pidiendo la colaboración de las autoridades.

La confirmación del hallazgo de las autoridades mexicanas llegó días después, dejando abiertas preguntas sobre las circunstancias de su desaparición.

¿Qué dicen las autoridades sobre la muerte de B-King y su colega Regio Clown?

Bayron Sánchez Salazar era un cantante colombiano que buscaba consolidar su carrera en el género urbano.

Con presentaciones en distintos escenarios, su nombre había comenzado a sonar en la escena musical independiente. El artista habría viajado a México motivado por oportunidades laborales en la música, según lo había confirmado su familia.

Las autoridades mexicanas quienes fueron los que confirmaron la noticia, no han entregado aún un reporte oficial detallado sobre las causas del fallecimiento de los dos cuerpos encontrado que posiblemente serían de los dos artistas colombianos por lo pronto se está haciendo las diligencias de reconocimiento y análisis genético.

Mientras tanto, la familia de B-King en Colombia continúa pidiendo claridad sobre lo ocurrido en México.