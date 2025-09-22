Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Autoridades mexicanas encontraron dos cuerpos que podrían ser de B-King y Regio Clown

El cantante colombiano B-King fue hallado muerto en México tras una semana desaparecido en Ciudad de México.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Encuentran muerto al cantante colombiano B-King en México
Hallan al cantante colombiano Bayron ‘B-King’ muerto en Estado de México.

El cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y su colega Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México tras varios días de incertidumbre desde su desaparición.

Artículos relacionados

Los artistas habían sido visto por última vez el 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México

¿Cómo desapareció el cantante colombiano B-King en México?

La hermana de B-King, Stefanía Agudelo, relató que la última comunicación que tuvieron de él fue desde un gimnasio en Polanco, donde estaba acompañado por el también artista Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

“De ahí no sabemos nada, no tenemos información ninguna (...) desconfiamos de todo el mundo, no sé por qué no investigaron a las personas que estuvieron con ellos”, señaló Agudelo en declaraciones a medios.

De acuerdo con la familia, B-King había sido contratado para un evento musical que se realizó el 13 de septiembre. La presentación fue organizada por Regio Clown junto a otra persona. Tras este compromiso, el artista continuó en México y días después se perdió su rastro.

Artículos relacionados

El 16 de septiembre fue la última vez que su familia supo de él. Desde entonces iniciaron una búsqueda a través de redes sociales y contactos en el país, pidiendo la colaboración de las autoridades.

La confirmación del hallazgo de las autoridades mexicanas llegó días después, dejando abiertas preguntas sobre las circunstancias de su desaparición.

¿Qué dicen las autoridades sobre la muerte de B-King y su colega Regio Clown?

Bayron Sánchez Salazar era un cantante colombiano que buscaba consolidar su carrera en el género urbano.

Con presentaciones en distintos escenarios, su nombre había comenzado a sonar en la escena musical independiente. El artista habría viajado a México motivado por oportunidades laborales en la música, según lo había confirmado su familia.

Artículos relacionados

Las autoridades mexicanas quienes fueron los que confirmaron la noticia, no han entregado aún un reporte oficial detallado sobre las causas del fallecimiento de los dos cuerpos encontrado que posiblemente serían de los dos artistas colombianos por lo pronto se está haciendo las diligencias de reconocimiento y análisis genético.

Mientras tanto, la familia de B-King en Colombia continúa pidiendo claridad sobre lo ocurrido en México.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King Talento nacional

Recuerdan cariñoso video que B-King alcanzó a grabar con su hermana antes de su muerte

Stefania Agudelo, hermanan de B-King, estaba desesperada por hallar al artista. Hace un tiempo, grabaron un amoroso video.

B King muerto Talento nacional

Hallan muerto a B-King, revelan foto tras su hallazgo

Hallan sin vida al artista B-King y al Dj Regio Clown tras varios días desaparecidos luego de viajar a México.

Yina Calderón tras supuesta muerte de B King Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó tras la muerte de B-King, exesposo de Marcela Reyes

La empresaria Yina Calderón se pronunció luego de que revelaran que encontraron al artista B-King sin vida en México.

Lo más superlike

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

De los patios escolares en Medellín al escenario del Balón de Oro, la historia de Blessd es constancia, amistad y sueños cumplidos.

Ella es Aitana Bonmatí, ganadora del balón de oro Talento internacional

Ella es Aitana Bonmatí, la futbolista española que ganó su tercer Balón de Oro

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa Betty la fea

Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?