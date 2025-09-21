Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

La periodista había compartido una imagen de la aeronave horas antes del accidente aéreo en el que perdió la vida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció la periodista Débora Estrella en accidente aéreo
La periodista Débora Estrella perdió la vida en accidente aéreo. (Foto Freepik)

El mundo del periodismo está de luto tras el fallecimiento de la periodista Débora Estrella a sus 43 años en un trágico accidente aéreo el pasado 20 de septiembre.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que falleció la periodista Débora Estrella?

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella lo confirmó el Grupo Multimedios en las últimas horas a través de un comunicado en sus redes sociales y sitio web en el que lamentaron lo sucedido con la periodista mexicana.

Según han reportado medios internacionales la periodista perdió la vida en un accidente aéreo registrado en el municipio de García, Nuevo León, México.

Según reportaron las autoridades locales el accidente sucedió a las 6:50 p.m. del 20 de septiembre en una zona conocida como Laderas-Riberas Interpuerto ubicado en el Parque Industrial Ciudad Mitras.

Al parecer, la aeronave, identificada con la matrícula XB-BGH, cayó de manera repentina en las inmediaciones del Río Pesquería minutos después de su despegue, al sitio llegaron unidades de auxilio, pero ya la periodista y el piloto habían fallecido.

Débora Estrella falleció en accidente aéreo
Débora Estrella perdió la vida en accidente aéreo. (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última publicación de Débora Estrella previo a su fallecimiento?

Al parecer, según reportaron colegas y allegado a Débora Estrella, la periodista se encontraba tomando clases de aviación en el último tiempo.

Precisamente, horas antes de la tragedia, Débora había compartido una foto de la aeronave en la que viajaría desde el Aeropuerto Internacional del Norte, expresándoles a sus seguidores su emoción por este viaje, sin imaginarse lo que sucedería.

¿Adivinen que...?

Artículos relacionados

¿Quién era Débora Estrella, periodista que falleció en accidente aéreo?

Débora Estrella era abogada de profesión, pero desde hace más de dos décadas se destacada como conductora de televisión.

Precisamente, la periodista era presentadora en Telediario Matutino. Asimismo, gozaba de una amplia trayectoria por otros medios de comunicación de su país en donde dejó una huella en los televidentes y en sus colegas.

Tras conocerse la triste noticia, varios colegas y seguidores han expresado su tristeza a través de redes sociales, los periodistas César García y Nelson Valdez expresaron su consternación: "Hoy mi corazón está destrozado. Débora Estrella está en el cielo" y "Una excelente compañera de trabajo e inigualable conductora siempre carismática, siempre profesional y siempre puntual".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Muere Ariadnalí de la Peña, actriz mexicana de Bardo de Iñárritu, a los 38 años Talento internacional

Actriz mexicana de Fear The Walking Dead muere a los 38 años tras luchar contra el cáncer

A los 38 años falleció Ariadnalí de la Peña, actriz mexicana con papeles en cine, teatro y series internacionales.

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. Christian Nodal

Fan acusa a Christian Nodal de mirarla toda la noche durante reciente concierto

A través de redes sociales, la joven seguidora compartió el video en el que, según ella, Christian Nodal la habría mirado en varias oportunidades.

Galilea Montijo cuenta el desplante de Leonardo DiCaprio en México Talento internacional

Galilea Montijo vivió un incómodo momento con Leonardo DiCaprio tras su visita a México

Leonardo DiCaprio presentó en México su nueva película y la reconocida presentadora mexicana reveló una sorpresiva anécdota.

Lo más superlike

Yina Calderón reveló por qué no fue a la boda de El Negro Salas Yina Calderón

Yina Calderón reveló por qué no fue al matrimonio de El Negro Salas y Ana María Espinosa

Yina Calderón se pronunció tras no asistir al matrimonio de su excompañero de La casa de los famosos Colombia e hizo revelación.

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?