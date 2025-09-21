Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

El mundo del periodismo está de luto tras el fallecimiento de la periodista Débora Estrella a sus 43 años en un trágico accidente aéreo el pasado 20 de septiembre.

¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que falleció la periodista Débora Estrella?

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella lo confirmó el Grupo Multimedios en las últimas horas a través de un comunicado en sus redes sociales y sitio web en el que lamentaron lo sucedido con la periodista mexicana.

Según han reportado medios internacionales la periodista perdió la vida en un accidente aéreo registrado en el municipio de García, Nuevo León, México.

Según reportaron las autoridades locales el accidente sucedió a las 6:50 p.m. del 20 de septiembre en una zona conocida como Laderas-Riberas Interpuerto ubicado en el Parque Industrial Ciudad Mitras.

Al parecer, la aeronave, identificada con la matrícula XB-BGH, cayó de manera repentina en las inmediaciones del Río Pesquería minutos después de su despegue, al sitio llegaron unidades de auxilio, pero ya la periodista y el piloto habían fallecido.

Débora Estrella perdió la vida en accidente aéreo. (Foto Freepik)

¿Cuál fue la última publicación de Débora Estrella previo a su fallecimiento?

Al parecer, según reportaron colegas y allegado a Débora Estrella, la periodista se encontraba tomando clases de aviación en el último tiempo.

Precisamente, horas antes de la tragedia, Débora había compartido una foto de la aeronave en la que viajaría desde el Aeropuerto Internacional del Norte, expresándoles a sus seguidores su emoción por este viaje, sin imaginarse lo que sucedería.

¿Adivinen que...?

¿Quién era Débora Estrella, periodista que falleció en accidente aéreo?

Débora Estrella era abogada de profesión, pero desde hace más de dos décadas se destacada como conductora de televisión.

Precisamente, la periodista era presentadora en Telediario Matutino. Asimismo, gozaba de una amplia trayectoria por otros medios de comunicación de su país en donde dejó una huella en los televidentes y en sus colegas.

Tras conocerse la triste noticia, varios colegas y seguidores han expresado su tristeza a través de redes sociales, los periodistas César García y Nelson Valdez expresaron su consternación: "Hoy mi corazón está destrozado. Débora Estrella está en el cielo" y "Una excelente compañera de trabajo e inigualable conductora siempre carismática, siempre profesional y siempre puntual".