Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

El cantante Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, está desaparecido desde el pasado 16 de septiembre. Su paradero sigue siendo un misterio y es objeto de investigación por parte de las autoridades mexicanas.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Qué dijo la médium Ayda Valencia sobre la desaparición del cantante B-King?

La reconocida claravidente, Ayda Valencia, recordada por su paso por el programa "Ellos están aquí" decidió compartir su predicción sobre el cantante B-King.

La médium aseguró que había decidido hacer uso de su don para vaticinar situaciones luego que varias personas y medios le hubiesen hecho la solicitud.

“Decidí hacer este video porque me han contactado de muchos medios para preguntarme sobre Byron Sánchez Salazar, más conocido como B-King”.

La clarividente en su video reveló que encontró un panorama bastante desalentador al parecer tras lograr conectarse con la energía del artista B-King.

Ayda Valencia se pronunció ante caso de B-King. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano rompió el silencio en medio de rumores de ruptura: "Todos tenemos problemas"

¿Cuál fue la preocupante predicción que hizo Ayda Valencia sobre B-King?

Ayda Valencia reveló que al canalizar la energía de Bayron Sánchez vio un panorama oscuro y de mucha angustia, asegurando que para ella ver oscuro no era una buena señal.

"Lamentablemente veo oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro. Me da mucha sensación de angustia, de miedo. En la cabeza es todo el tiempo como ‘me van a m*tar, me van a m*tar, me van a m*tar".

Según vaticinó la médium todo lo que había percibido por parte de la energía del cantante era un panorama bastante preocupante y que para ella era como si el artista no estuviera en este plano terrenal.

“Para mí, ver oscuro, lamentablemente no es una buena señal. Para mí, creo, por lo que yo estoy sintiendo, él ya no está en este plano... Yo lo que siento es como si no estuviera vivo".

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes hizo confesión en medio de la desaparición de su expareja, B-King

¿Qué se sabe de la desaparición del cantante B-King?

Ayda Valencia fue directa al asegurar que sus declaraciones solo se basaban en lo que había sentido al canalizar la energía del artista y que esperaba equivocarse y que el artista apareciera sano y salvo.

Espero equivocarme. Espero que, no sea así, pero lamentablemente es lo que siento.

Frente a la desaparición de Bayron Sánchez, se conoce por su hermana Stefania Agudelo, que la última vez que hablaron con él fue el 16 de septiembre cuando les dijo que iba para el gimnasio con un amigo llamado Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades mexicanas ni sus familiares han dado nuevos reportes del paradero de B-King.