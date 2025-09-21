Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes hizo confesión en medio de la desaparición de su expareja, B-King

Marcela Reyes rompió el silencio en sus redes sociales y les hizo sincera confesión a sus seguidores: "Necesito un tiempo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcela Reyes se sinceró tras desaparición de su expareja
Marcela Reyes reveló cómo se siente tras la desaparición de su expareja. (Foto Canal RCN)

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores en la madrugada del 21 de septiembre con un estremecedor mensaje en sus historias de Instagram.

¿Cuál fue la confesión que hizo Marcela Reyes en medio de la desaparición de su expareja, B-King?

La DJ ha estado en el foco de la prensa tras la desaparición de su expareja, el cantante B-King, quien se reporta como desaparecido desde el pasado 16 de septiembre por sus familiares.

Marcela Reyes desde que se supo de la desaparición de su expareja se ha mostrado activa en redes sociales compartiendo mensajes para ayudar a la familiar de B-King a dar con su paradero.

En medio de todo este revuelo que ha causado la desaparición del cantante Bayron Sánchez Salazar se sinceró a través de sus redes sociales de lo que viene sintiendo y confesó siente que necesita un tiempo.

Necesito un tiempo para mí, pero no puedo tenerlo.

¿Cómo reaccionó Marcela Reyes a los señalamientos tras la desaparición de su ex, B-King?

Marcela Reyes compartió este mensaje en sus redes sociales tras varios señalamientos en su contra por parte de internautas ante la desaparición de su expareja, ya que algunos la criticaron por su reacción.

Lo más grave que reportó la DJ fue que algunos internautas la estaban culpando a ella ante esta situación, algo por lo que tuvo que pronunciarse en sus redes sociales para negar dichos señalamientos.

Me duele ver cómo en medio de una situación tan delicada y dolorosa se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante.

La DJ aseguró que en este momento solo se necesitaba apoyo y colaboración entre todos para lograr dar con el paradero de B-King.

Esta situación es seria, es real y no necesita de todos nosotros.

Marcela Reyes respondió a crítica sobre tema de B-King
Marcela Reyes no se quedó callada ante comentarios en su contra por caso de B-King. (Fotos Canal RCN)

¿Qué se sabe del paradero de B-King, expareja de Marcela Reyes?

Hasta el momento los familiares de B-king revelaron que la última vez que hablaron con el cantante iba para el gimnasio junto con un amigo llamado Regio Clown.

Precisamente, la hermana de B-King, Stefanía Agudelo, contó que ese día habían hablado y que él le había comentado que tenía unos compromisos en México.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado nuevos detalles de la investigación que adelantan las autoridades mexicanas.

