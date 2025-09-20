Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano rompió el silencio en medio de rumores de ruptura: "Todos tenemos problemas"

Aida Victoria Merlano habló por primera vez sobre lo que vive a nivel personal en medio de rumores de ruptura.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano habló en medio de rumores de ruptura
Aida Victoria Merlano dejó sorpresivo sobre su situación personal. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano ha estado en el foco de la prensa en los últimos días por toda la ola de rumores de una supuesta crisis y hasta ruptura con Juan David Tejada, papá de su hijo Emi.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano en medio de los rumores de ruptura con Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano ha avivado todos los rumores de una aparente crisis con su pareja luego que en las últimas semanas ambos dejaran de mostrarse juntos en redes sociales.

La influenciadora se ha mostrado sola haciéndose cargo de su hijo Emi y en sus mensajes y publicaciones su pareja ha brillado por su ausencia.

Esto ha hecho que sus seguidores le pregunten constantemente si todo está bien con el 'agropecuario', apodo que le colocaron a la pareja de la influenciadora.

En la jornada del 20 de septiembre, Aida Victoria Merlano, decidió romper el silencio y revelar que su vida no es perfecta y que solo ella sabe todos los problemas que tiene que cargar.

¿Usted todavía creyendo que hay vidas perfectas? Aquí detrás de la pantalla cada quien carga su garabato y eso solo lo sabe uno.

¿Aida Victoria reveló detalles de infidelidad?
Aida Victoria se pronunció tras polémica amorosa con Juan David Tejada. (Foto Canal RCN).

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su relación con Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano aseguró en su video que su vida al igual que la de muchas personas no estaba libre de problemas y pruebas difíciles.

Frente a esto, la influenciadora aseguró que solo podía confiar en su fe y en su fuerza como mujer para poder buscar una solución y salir adelante ante la adversidad.

La vida exenta de problemas no existe, usted simplemente pídale a Dios sabiduría para aprender de ellos y fuerza para trascenderlos.

Aida Victoria Merlano dejó claro que todas las situaciones por las que ha pasado y pasa en su vida personal y amorosa le han dejado enseñanzas.

Ánimo que todos tenemos problemas y vinimos a esta vida a crecer y aprender a través de ellos.

¿Qué ha dicho Juan David Tejada sobre los rumores de crisis con Aida Victoria Merlano?

La pareja de Aida Victoria Merlano se ha mantenido ajeno a todo el revuelo que se ha armado en redes sociales por su relación con la influenciadora.

Lo último que habló Juan David Zapata en su momento fue cuando expresó su molestia ante los comentarios que había hecho Yina Calderón en su contra en donde lo acusó de ser infiel.

Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes sino que ya involucra la vida privada de uno.Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo.

Aida Victoria Merlano
Pareja de Aida Victoria Merlano rompió el silencio tras comentarios en su contra. (Foto Canal RCN | Freepik referencia: @Holiak).
