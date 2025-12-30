Aislinn Derbez envió desgarrador mensaje un mes tras la muerte de su madre: “Te dejo ir con amor”

La actriz Aislinn Derbez reapareció en redes sociales a poco más de un mes de la muerte de su madre, Gabriela Michel, con un emotivo mensaje en el que habló sobre la relación que mantuvieron y el proceso de duelo por el que atraviesa.

Cabe recordar que la reconocida actriz de doblaje y locutora, Gabriela Michel falleció el pasado 24 de noviembre de 2025 a los 65 años a causa de un infarto.

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre su madre Gabriela Michel?

En su publicación, Aislinn se refirió a la relación con su madre como “la más compleja” e “imperfecta” de su vida, reconociendo que esta personalidad en ella contribuyó a forjar su personalidad y manera de enfrentar la vida.

Mensaje de Aislinn Derbez a Gabriela Michel tras un mes de su fallecimiento. (Foto: AFP)

“Aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy. La manera en la que enfrento la vida, la curiosidad por entender el mundo, la profundidad con la que siento, la fuerza con la que camino, nacieron de ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme”, expresó.

La actriz agregó que, pese a las dificultades, encontró aprendizaje y aceptación:

“Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección”.

¿Cómo enfrenta Aislinn, la hija de Eugenio Derbez la ausencia de su madre Gabriela Michel?

Aislinn también compartió sus reflexiones sobre dejar ir a su madre y avanzar desde el dolor.

“Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud. Deseo que tu siguiente vida sea más suave y que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando”, escribió la mexicana.

Gabriela Michel fue una reconocida personalidad en el doblaje latino, a la que le dio voz a personaje como Samantha Jones en Sex and the City y la Reina Clarion en la saga Tinker Bell. Además, participó en proyectos como Cuentos que no son cuento y Juego de Gemelas, dejó un legado en la industria del doblaje mexicano.