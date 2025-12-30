Yailin, la más viral rompe el silencio y causa controversia al hablar de Anuel AA y Laury Saavedra

La cantante dominicana Yailin, la más viral continúa en el centro de la polémica tras realizar varias declaraciones que fueron relacionadas directamente con su expareja, el artista puertorriqueño Anuel AA, y con la actual pareja del cantante, Laury Saavedra.

¿Qué dijo Yailin sobre Anuel AA durante su presentación?

En los últimos días, Yailin volvió a generar conversación en redes sociales luego de recrear, mediante imágenes modificadas con inteligencia artificial, una fotografía familiar junto a Anuel AA y su hija Cattleya.

La publicación no pasó desapercibida y provocó una ola de reacciones, pues muchos usuarios interpretaron la imagen como una representación de la “familia perfecta”.

La controversia aumentó cuando, en medio de uno de sus shows, la artista dominicana lanzó declaraciones que rápidamente fueron asociadas con su historia sentimental con Anuel AA.

En el escenario, Yailin afirmó que la actual pareja del cantante habría sido “la amante”, mientras que ella se refirió a sí misma como “la esposa”.

Posteriormente, Yailin expresó que no había existido “falta de respeto”, dando a entender que sus acciones no iban dirigidas a causar conflicto, sino que estarían relacionadas con las imágenes familiares creadas con IA que compartió días atrás.

Yailin incendia redes tras comentarios sobre su relación con Anuel AA. (Foto: AFP)

¿Cómo fue la relación entre Yailin, la más viral y Anuel AA?

La relación entre Anuel AA y Yailin comenzaron a salir a finales de 2021, poco tiempo después de que el cantante terminara su relación con Karol G.

En junio de 2022, la pareja contrajo matrimonio por lo civil en República Dominicana. Sin embargo, en febrero de 2023, Anuel AA anunció públicamente su separación, señalando que “ya no estamos juntos por cosas de la vida”.

Poco después, en abril de 2023, nació Cattleya, la hija que ambos tienen en común.

Desde entonces, Anuel AA inició una relación con Laury Saavedra en 2023 y luego la pareja celebró la llegada en enero de 2025 la bienvenida a su hija Emmaluna, la cuarta del cantante.

Cabe recordar que Anuel AA y Yailin han protagonizado varios conflictos públicos relacionados con la manutención y el cuidado de la hija de Yailin.