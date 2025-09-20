Karina García mostró el romántico regalo que le dio Altafulla de Amor y Amistad

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió a sus seguidores en la jornada del 20 de septiembre al mostrar el regalo que recibió de Amor y Amistad.

¿Karina García y Altafulla se reconciliaron por Amor y Amistad?

Este 20 de septiembre se celebra en Colombia Amor y Amistad, una fecha que aprovechan las parejas para darle regalos a sus parejas, amigos y familiares. Muestra de esto fue Karina García.

La modelo antioqueña compartió una foto junto al romántico regalo que recibió en la puerta de su casa en el marco de esta celebración.

Esta foto sorprendió a sus seguidores ya que en los últimos días se ha hablado mucho de una supuesta crisis de pareja en la relación de Karina García y Altafulla.

Sin embargo, la publicación de Karina de Amor y Amistad habría demostrado que las cosas con el cantante están mejorando.

Karina García sorprendió al mostrar romántico regalo de Amor y Amsitad, ¿de Altafulla? (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el regalo que Altafulla le dio a Karina García de Amor y Amistad?

Karina García compartió una instantánea en sus historias de Instagram en donde mostró el romántico regalo que le dieron el cual estaba compuesto por un ramo de rosas rojas gigante en forma de corazón.

Junto a las rosas rojas venía un caja de chocolates en forma de corazón también y unos globos rojos del mismo estilo.

Karina, quien luce una ropa deportiva en la imagen se muestra sonriente junto al detalle que le enviaron de Amor y Amistad sin revelar mayor detalle del remitente.



Para algunos internautas este regalo que presumió la modelo paisa en sus historias de Instagram habría sido enviado por el cantante Altafulla para demostrarle su amor y cariño a Karina García a pesar de los rumores en contra de su relación.

¿Qué han dicho Altafulla y Karina García sobre los rumores de ruptura?

Ante la oleada de rumores que han salido en redes sobre la relación de Karina García y Altafulla, la pareja se ha mantenido al margen, sin embargo, han dejado mensajes en alusión al tema.

Precisamente, la modelo antioqueña expresó recientemente en sus redes sociales que en este momento solo se encontraba enfocada en sus proyectos, familia y seguidores, sin mencionar a Altafulla.

FOCUS en hacer mucho dinero, focus en mi pelea, focus en mi relación con DIOS, focus en controlar mis emociones, focus en mi familia focus en mi TEAM KARINA GARCÍA focus en mi, NADA MAS IMPORTA.

Por su parte Altafulla respondió en una entrevista que estaba comprometido y que estaba enfocado en su relación con Karina García, quien le parecía una mujer increíble.