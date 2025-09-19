Filtran impactante video de cómo sacaron a La Jesuu de su auto tras accidente de tránsito

El pasado jueves 18 de septiembre, La Jesuu sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales que sufrió un accidente de tránsito que le dejó una lesión y su auto completamente destrozado. Horas después, compartió el momento exacto en el que fue rescatada, pues habría quedado atrapada dentro del vehículo tras el choque.

¿Qué se sabe sobre el accidente de tránsito que sufrió La Jesuu?

En una serie de videos publicados por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Jesuu compartió detalles de lo que había sucedido mientras conducía por carretera.

La Jesuu mostró cómo quedó su carro tras accidente. Foto | Canal RCN.

La influencer explicó que, dos días antes, la entidad encargada de mantener las vías había intervenido ese tramo para mejorar la experiencia de los conductores. Sin embargo, no se habría instalado la señalización necesaria para advertir a los viajeros del riesgo, especialmente porque las condiciones climáticas podían empeorar la situación.

“No sabía que dos días atrás habían pintado la carretera, estaba lloviendo, la carretera como pueden ver tenía pintura y a la hora de frenar para coger la curva me patinó el carro e íbamos directo al barranco”, comentó.

Así mismo, La Jesuu reveló que pese a la gravedad del asunto logró salir relativamente bien, pues además de quedar con el auto completamente destrozado, solo sufrió una lesión en una de sus piernas que no requirió mayor intervención.

La Jesuu sufrió accidente de tránsito y generó preocupación entre sus seguidores. Foto | Canal RCN.

¿Cómo rescataron a La Jesuu tras su fuerte accidente de tránsito?

Tras compartir con sus seguidores la traumática experiencia que vivió en vías colombianas, La Jesuu publicó un inesperado video mostrando cómo las personas que la auxiliaron lograron sacarla de su vehículo después de que este fuera remolcado.

En las imágenes se aprecia a La Jesuu sin un zapato, presumiblemente del pie que resultó lesionado, mientras se queja del dolor.

Aún no se confirma si estas imágenes corresponden al primer contacto de la influenciadora con los rescatistas o si fueron tomadas en un momento posterior para retirar alguna pertenencia importante del vehículo.