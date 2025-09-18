Hermana de B-King se pronuncia sobre su desaparición en México: reveló nuevos detalles

La noche del pasado miércoles 17 de septiembre se dio a conocer la desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King y por ser el exesposo de Marcela Reyes. El artista dejó de comunicarse con su familia horas después de una presentación en México.

¿Qué reveló la hermana de B-King sobre su desaparición en México?

En una reciente publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió nueva información sobre la desaparición del cantante colombiano en territorio mexicano.

Exesposo de Marcela Reyes, B-King, es reportado por su familia como desaparecido en México. (Foto Canal RCN).

La joven publicó la denuncia interpuesta ante las autoridades mexicanas, en la que se alerta sobre la desaparición del artista de 31 años. Allí se confirma que B-King fue visto por última vez el pasado martes 16 de septiembre en Polanco, San Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

Según el reporte, la última comunicación que tuvo con su hermana fue ese mismo día, cuando le informó que iba a asistir al gimnasio. Desde entonces no se supo más de él. En el documento también se detalla que vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis del mismo color.

De esta manera, se confirma que las autoridades en México ya adelantan las investigaciones para dar con el paradero del cantante, mientras su familia en Colombia pide ayuda para difundir la información y poder encontrarlo cuanto antes.

¿Cuál fue la petición que la hermana de B-King realizó tras informar sobre su desaparición en México?

Así mismo, la hermana de B-King lanzó una emotiva petición a sus cientos de seguidores para lograr dar con el paradero del joven cantante. Pues usó sus redes sociales para que se unieran junto a ella en una cadena de oraciones con el fin de mandar buena energía al lamentable caso y así dar con el paradero del artista lo antes posible.

"Mi hermano está desaparecido. Les pido cadena de oración para que aparezca sano y salvo, por favor"

La petición rápidamente conmovió a los internautas, quienes no dudaron en enviar mensajes de apoyo para la familia del cantante.