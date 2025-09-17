Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

Uno de los actores más reconocidos del país rompió el silencio tras ser hospitalizado por un diagnóstico de cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Conrado Osorio habló del cáncer que padece
Conrado Osorio habló de las complicaciones que tiene de salud. | Foto: Freepik

Hace más de un año, uno de los actores colombianos más famosos del país, ha causado gran preocupación por parte de sus seguidores tras confirmar la noticia que ha estado atravesando por varias complicaciones de salud.

Artículos relacionados

¿Quién es el famoso actor que ha enfrentado complicaciones de salud?

El nombre de Conrado Osorio se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas al revelar cómo se encuentra su estado de salud en la actualidad, pues ha generado gran preocupación al confirmar que se ha encontrado bajo tratamientos médicos.

Recientemente, Conrado Osorio compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 11 mil seguidores, un emotivo video en el que les contó a sus seguidores cómo avanza su estado de salud y expresó las siguientes palabras:

“Han pasado meses, semanas que no me reportaba. Les cuento que he luchado un poco con mi salud. Han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, digámoslo así. Gracias a Dios me han cuidado mucho para que me puedan tratar”, añadió Conrado.

Conrado Osorio habló del cáncer que padece
¿Quién es el famoso actor que padece de cáncer? | Foto: Freepik

Estas palabras generaron varios comentarios por parte de los internautas al ver que, a pesar de las consecuencias de salud que ha tenido el actor, demuestra una gran actitud.

Artículos relacionados

¿Qué diagnóstico le compartió el médico a Conrado Osorio?

Durante el video que compartió Conrado, se refleja que el actor hace pocos días atravesó por un difícil momento, pues tuvo que ser intervenido de urgencias tras el diagnóstico que le compartió el médico sobre su estado de salud:

Conrado Osorio fue recientemente hospitalizado por cáncer
¿Qué diagnóstico le presentó el médico recientemente a Conrado Osorio? | Foto: Freepik

“Por ahí la famosa met#stas#s que se estuvo buscando en la cervical, no salió, pero sí salió en el cuello. Entonces, debo comenzar un tratamiento con radioterapia para esto. Por ahí la semana pasada me vine al centro oncológico, me dio una importancia y quedé hospitalizado porque he vivido toda mi vida con un solo riñón, así que estaba colapsado”, señaló Conrado.

Artículos relacionados

Con base en estas palabras, el actor abrió su corazón acerca de la difícil experiencia que vivió hace unos días, pues confirmó que actualmente se encuentra hospitalizado.

Además, Conrado Osorio demostró que está sumamente agradecido por todos los cuidados que le ha dado el equipo de salud para que tenga un mejor estado de salud y pueda tener una pronta recuperación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mane Díaz, papá de Luis Díaz Luis Díaz

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, sorprende al lanzarse como cantante de vallenato

Mane Díaz, padre de Luis Díaz, anunció que graba un álbum vallenato con el que busca consolidarse como artista.

Las canciones favoritas que no paran de sonar en la cárcel de El Buen Pastor Epa Colombia

Estas son las canciones más sonadas entre las reclusas de El Buen Pastor

Revelaron lista de las canciones más escuchadas por las reclusas de El buen Pastor, lugar en el que estuvo recluida Epa Colombia.

Detienen a Simon Leviev, ‘El Estafador de Tinder’ Netflix

Capturan a Simon Leviev, ‘El Estafador de Tinder’, en aeropuerto de Georgia

Simon Leviev, conocido como ‘El Estafador de Tinder’, fue detenido en Georgia tras años de evitar procesos judiciales

Lo más superlike

Fiesta de cumpleaños del hijo menor de Beéle Talento nacional

Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo menor de Cara Rodríguez y Beéle, ¿estuvo el cantante?

Cara Rodríguez mostró cómo fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor y si estuvo o no su expareja, Beéle.

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”

Pareja e inmadurez Curiosidades

Así se ve una persona inmadura en una relación de pareja: 5 señales para tener en cuenta

Entre rejas y aplausos: así fue la presentación de Andy Rivera en Pereira. Andy Rivera

¿Andy Rivera en la cárcel? Así fue el concierto con el que sorprendió en Pereira

Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Violeta dedicaron plato con pulla a Luis Fernando Hoyos en MasterChef, ¿que no regrese?