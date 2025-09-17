Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

Hace más de un año, uno de los actores colombianos más famosos del país, ha causado gran preocupación por parte de sus seguidores tras confirmar la noticia que ha estado atravesando por varias complicaciones de salud.

¿Quién es el famoso actor que ha enfrentado complicaciones de salud?

El nombre de Conrado Osorio se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas al revelar cómo se encuentra su estado de salud en la actualidad, pues ha generado gran preocupación al confirmar que se ha encontrado bajo tratamientos médicos.

Recientemente, Conrado Osorio compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 11 mil seguidores, un emotivo video en el que les contó a sus seguidores cómo avanza su estado de salud y expresó las siguientes palabras:

“Han pasado meses, semanas que no me reportaba. Les cuento que he luchado un poco con mi salud. Han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, digámoslo así. Gracias a Dios me han cuidado mucho para que me puedan tratar”, añadió Conrado.

¿Quién es el famoso actor que padece de cáncer? | Foto: Freepik

Estas palabras generaron varios comentarios por parte de los internautas al ver que, a pesar de las consecuencias de salud que ha tenido el actor, demuestra una gran actitud.

¿Qué diagnóstico le compartió el médico a Conrado Osorio?

Durante el video que compartió Conrado, se refleja que el actor hace pocos días atravesó por un difícil momento, pues tuvo que ser intervenido de urgencias tras el diagnóstico que le compartió el médico sobre su estado de salud:

¿Qué diagnóstico le presentó el médico recientemente a Conrado Osorio? | Foto: Freepik

“Por ahí la famosa met#stas#s que se estuvo buscando en la cervical, no salió, pero sí salió en el cuello. Entonces, debo comenzar un tratamiento con radioterapia para esto. Por ahí la semana pasada me vine al centro oncológico, me dio una importancia y quedé hospitalizado porque he vivido toda mi vida con un solo riñón, así que estaba colapsado”, señaló Conrado.

Con base en estas palabras, el actor abrió su corazón acerca de la difícil experiencia que vivió hace unos días, pues confirmó que actualmente se encuentra hospitalizado.

Además, Conrado Osorio demostró que está sumamente agradecido por todos los cuidados que le ha dado el equipo de salud para que tenga un mejor estado de salud y pueda tener una pronta recuperación.