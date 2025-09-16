Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Claudia Bahamón rompe el silencio tras salida de Valeria Aguilar en MasterChef: “Amor y humor”

La presentadora Claudia Bahamón generó un emotivo mensaje tras la reciente eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Claudia Bahamón y Valeria Aguilar
¿Qué le dijo Claudia Bahamón a Valeria Aguilar al salir de MasterChef? | Foto: Canal RCN

El pasado 15 de septiembre, se llevó a cabo el capítulo 71 de la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN en donde cada uno de los participantes ha demostrado sus múltiples habilidades en la cocina.

Además, los internautas han generado diversas opiniones en redes sociales tras la eliminación de Valeria Aguilar, quien tuvo un problema con la preparación de su menú al momento de pasar al atril y el jurado tomó la decisión en que abandonara la cocina más famosa del país.

Artículos relacionados

Así se despidió Claudia Bahamón de Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef

Sin duda, la salida de Valeria Aguilar ha dejado un profundo vacío por parte de todos sus compañeros en la cocina de MasterChef Celebrity, en especial con todas las personas con las que tuvo la oportunidad compartir todas sus recetas y conocimientos gastronómicos.

Entre las despedidas más emotivas está la de la presentadora Claudia Bahamón, quien compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 5 millones de seguidores, una ráfaga de fotografías donde resaltó las siguientes palabras:

“Amor y humor. ¿Qué hace uno cuando siente algo tan bonito por alguien? Me ayudan a dejarle este muro lleno de mensajes de amor a Valeria Aguilar, gracias”, añadió Claudia Bahamón en la descripción de la publicación.

Valeria Aguilar
¿Por qué Valeria Aguilar salió de MasterChef? | Foto: Canal RCN

En las fotografías se refleja que Claudia Bahamón y Valeria Aguilar construyeron una especial amistad a lo largo de la competencia, pues le demostraron al público que la disciplina y dedicación es la base fundamental para sobresalir en la cocina de MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el error que tuvo Valeria Aguilar para ser eliminada de MasterChef?

Recordemos que en el pasado reto de eliminación los participantes contaron con la ausencia de Luis Fernando Hoyos. Posteriormente, los chefs les explicaron a Carolina, Raúl, Nicolás, Valeria y Pichingo que debían preparar un platillo con una exquisita proteína.

Valeria Aguilar
¿Quiénes se despidieron de Valeria Aguilar? | Foto: Canal RCN

Luego, los participantes contaron con la invitación de Ramiro Meneses, uno de los chefs ganadores de las temporadas pasadas. Así que cuando Valeria Aguilar pasó al atril y les presentó su platillo a los jurados, ellos le dieron buenos comentarios por la preparación de su hojaldre. Sin embargo, le hicieron reclamos por no tener salsa en su plato.

Artículos relacionados

Por su parte, el jurado tomó la decisión de ser crítico en su decisión y, finalmente, eligieron que la participante que abandonara la cocina de MasterChef Celebrity fuera Valeria Aguilar por los errores que tuvo en su platillo, dejando un profundo vacío en la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”

Patty Grisales se mostró visiblemente conmovida después de Valeria Aguilar quedar eliminada en MasterChef Celebrity.

Claudia Bahamón, Caterin Escobar Claudia Bahamón

Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

Claudia Bahamón reveló la verdad luego de no haber reaccionado a la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity.

Valeria Aguilar, Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

La inesperada reacción de Sabino a la eliminación de Valeria en medio de las críticas en MasterChef

Carolina Sabino prefirió expresar sus sentimientos en vez de quedarse callada por la eliminación de Valeria en MasterChef.

Lo más superlike

Pepe Aguilar habla claro sobre la polémica en redes Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras campaña en su contra “Las tradiciones no se cancelan”

Pepe Aguilar cantó en Guadalajara pese a una campaña en su contra y defendió el valor de las tradiciones.

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, murió a los 89 años

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia