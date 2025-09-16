Claudia Bahamón rompe el silencio tras salida de Valeria Aguilar en MasterChef: “Amor y humor”

El pasado 15 de septiembre, se llevó a cabo el capítulo 71 de la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN en donde cada uno de los participantes ha demostrado sus múltiples habilidades en la cocina.

Además, los internautas han generado diversas opiniones en redes sociales tras la eliminación de Valeria Aguilar , quien tuvo un problema con la preparación de su menú al momento de pasar al atril y el jurado tomó la decisión en que abandonara la cocina más famosa del país.

Así se despidió Claudia Bahamón de Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef

Sin duda, la salida de Valeria Aguilar ha dejado un profundo vacío por parte de todos sus compañeros en la cocina de MasterChef Celebrity, en especial con todas las personas con las que tuvo la oportunidad compartir todas sus recetas y conocimientos gastronómicos.

Entre las despedidas más emotivas está la de la presentadora Claudia Bahamón , quien compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 5 millones de seguidores, una ráfaga de fotografías donde resaltó las siguientes palabras:

“Amor y humor. ¿Qué hace uno cuando siente algo tan bonito por alguien? Me ayudan a dejarle este muro lleno de mensajes de amor a Valeria Aguilar, gracias”, añadió Claudia Bahamón en la descripción de la publicación.

¿Por qué Valeria Aguilar salió de MasterChef? | Foto: Canal RCN

En las fotografías se refleja que Claudia Bahamón y Valeria Aguilar construyeron una especial amistad a lo largo de la competencia, pues le demostraron al público que la disciplina y dedicación es la base fundamental para sobresalir en la cocina de MasterChef Celebrity.

¿Cuál fue el error que tuvo Valeria Aguilar para ser eliminada de MasterChef?

Recordemos que en el pasado reto de eliminación los participantes contaron con la ausencia de Luis Fernando Hoyos. Posteriormente, los chefs les explicaron a Carolina, Raúl, Nicolás, Valeria y Pichingo que debían preparar un platillo con una exquisita proteína.

¿Quiénes se despidieron de Valeria Aguilar? | Foto: Canal RCN

Luego, los participantes contaron con la invitación de Ramiro Meneses, uno de los chefs ganadores de las temporadas pasadas. Así que cuando Valeria Aguilar pasó al atril y les presentó su platillo a los jurados, ellos le dieron buenos comentarios por la preparación de su hojaldre. Sin embargo, le hicieron reclamos por no tener salsa en su plato.

Por su parte, el jurado tomó la decisión de ser crítico en su decisión y, finalmente, eligieron que la participante que abandonara la cocina de MasterChef Celebrity fuera Valeria Aguilar por los errores que tuvo en su platillo, dejando un profundo vacío en la competencia.