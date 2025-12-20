¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación

Alejandro Estrada sigue generando comentarios en redes y no solo por ser un habitante confirmado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino también por unas fotografías de hace 20 años que han salido a la luz.

Alejandro Estrada terminó su matrimonio con Nataly Umaña EN VIVO. (Foto Canal RCN)

¿Cómo luce Alejandro Estrada en sus fotografías de hace 20 años?

En la fotografía, se aprecia al actor en sus primeros días en Bogotá, recién llegado desde Norte de Santander, con la ilusión de abrirse camino en el mundo de la actuación.

La viralidad de estas imágenes ha despertado nostalgia y curiosidad, mostrando a un joven que comenzaba a construir la carrera que hoy lo mantiene vigente en la pantalla.

Su historia personal, marcada por episodios mediáticos y giros inesperados, vuelve a ser protagonista justo cuando se prepara para enfrentar el encierro y la convivencia que caracteriza al formato.

¿Qué pasó con el matrimonio de Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

La primera temporada de La casa de los famosos dejó huella en la vida del actor.

Su matrimonio con Nataly Umañase convirtió en tema nacional cuando ella decidió involucrarse sentimentalmente con Miguel Melfidentro del programa.

Alejandro, en un momento televisivo que aún se recuerda, entró en un congelado y decidió poner fin a su relación en vivo.

Tras esa ruptura, Estrada mantuvo una breve relación con la presentadora Dominica Duque, exparticipante de MasterChef Celebrity.

Según ambos, fue una decisión tomada por ambas partes y quedaron en los mejores términos y siendo amigos.

El anuncio de El Jefe ha generado expectativa entre los seguidores del programa.

Alejandro compartirá casa con figuras como Marilyn Patiño, Johanna Fadul, Campanita y Nicolás Arrieta, entre otros.

En total, ya son trece los confirmados: ocho elegidos por votación del público y cinco seleccionados directamente por la producción.

La dinámica promete ser intensa, y Estrada vivirá en carne propia lo que significa el encierro, la convivencia y la presión constante de las cámaras.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán han adelantado que “La novela de la vida real” abrirá sus puertas a mediados de enero, y aún faltan nombres por revelarse, lo que mantiene a los televidentes en vilo.

La invitación está hecha: descargar la app de Canal RCN y prepararse para seguir cada minuto de una temporada que promete emociones, sorpresas y nuevas historias que quedarán grabadas en la memoria colectiva.