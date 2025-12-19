Marilyn Patiño, la actriz caleña que entra a La casa de los famosos Colombia 2026

Marilyn Patiño es una de las figuras confirmadas para La casa de los famosos Colombia 2026, luego de ser elegida de manera directa por El Jefe como la cuarta participante del reality.

La caleña, de 43 años, llega a la competencia con una trayectoria diversa en el mundo del entretenimiento colombiano, donde se ha desempeñado como modelo, actriz y cantante.

¿Quién es Marilyn Patiño, actriz que ingresa a La casa de los famosos Colombia 3?

Luz Marilyn Patiño Zapata nació el 19 de febrero de 1982 en Cali, Valle del Cauca. Inició su carrera artística a comienzos de los años 2000 y debutó oficialmente en la actuación en 2003. Desde entonces, ha trabajado de manera constante en la televisión colombiana, alternando su labor actoral con proyectos relacionados con la música, el modelaje, la presentación y la locución.

Su nombre resulta familiar para el público por su participación en distintas producciones de televisión, especialmente en series y dramatizados que le permitieron consolidarse como actriz.

Entre los proyectos más recordados de su carrera se encuentran Sin retorno y El capo 3, donde hizo parte de elencos reconocidos y fortaleció su presencia en la pantalla chica. Además, amplió su perfil artístico al participar en el reality musical de Canal RCN ¿Quién es la máscara?, formato en el que mostró una faceta distinta, más cercana al entretenimiento y al juego.

De cara a su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026, Marilyn ha dejado claro que no entra al reality con una estrategia calculada, sino con la intención de mostrarse tal como es.

La actriz ha manifestado que no tolera la hipocresía y que asume esta experiencia sin miedo, convencida de que no tiene nada que perder. Su carácter directo y su forma frontal de decir las cosas la perfilan como una de las participantes que podría generar conversación dentro de la casa, tanto por su personalidad como por las historias que la acompañan.

Marilyn Patiño es modelo, actriz y cantante. (Foto Canal RCN)

¿Cómo es la vida personal de Marilyn Patiño?

La vida personal de Marilyn Patiño ha estado marcada por decisiones importantes, momentos de felicidad y episodios difíciles que ella misma ha compartido públicamente. La actriz estuvo casada con el empresario Fabián Bonilla, una relación que, según ha contado, inició de manera espontánea y se fue consolidando con el paso del tiempo.

En 2017, la pareja decidió comprometerse formalmente. Sin embargo, ese proceso se vio aplazado cuando Marilyn anunció su embarazo. En 2018 nació su primer hijo, Valentín, un acontecimiento que marcó un antes y un después en su vida personal y la llevó a enfocar gran parte de su energía en la maternidad.

Dos años después, en febrero de 2020, en medio del inicio de la pandemia por el covid-19, la actriz dio la bienvenida a su segundo hijo, Samuel.

Con el paso del tiempo, la relación entre Marilyn y Fabián llegó a su fin. La actriz ha explicado que la separación se dio tras descubrir mentiras por parte de su entonces pareja y la existencia de otras mujeres en su vida. Este episodio significó una ruptura definitiva y un proceso personal que Marilyn tuvo que afrontar como madre y como mujer.

En 2023, Marilyn volvió a ser noticia tras compartir en sus redes sociales una información que generó conmoción: el padre de sus hijos había sido asesinad0 en circunstancias que calificó como extrañas. La actriz habló del tema con prudencia, dejando claro el impacto emocional que este hecho tuvo tanto en su vida como en la de sus hijos.

A pesar de los momentos difíciles, Marilyn continuó reconstruyendo su camino personal. A sus 41 años, anunció que estaba embarazada por tercera vez, una noticia que recibió con ilusión y que representó una nueva etapa en su vida. A comienzos de 2025 nació su hija Milagros, un nombre cargado de simbolismo para la actriz, quien ha expresado que esta llegada representó esperanza y renovación después de años complejos.

Marilyn Patiño tiene tres hijos: Valentín, Samuel y Milagros. (Foto Canal RCN)

Ahora, Marilyn Patiño se prepara para enfrentar uno de los retos más exigentes de su carrera: convivir bajo la mirada constante de las cámaras en La casa de los famosos Colombia 2026. Su historia personal, su carácter fuerte y su experiencia en el medio la convierten en una de las participantes que más expectativa genera, tanto por lo que pueda aportar al reality como por la manera en la que decida mostrarse ante el público.