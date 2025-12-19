Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Jefe confirmó a Alejandro Estrada como nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 3

El actor Alejandro Estrada se convirtió en el sexto habitante confirmado por el Jefe para La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia
Alejandro Estrada entrará a La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El actor Alejandro Estrada se convirtió en el nuevo habitante confirmado por el Jefe para estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién es Alejandro Estrada, nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada es reconocido por ser actor, modelo y empresario de su propia marca de gafas y del proyecto de bienestar Good Vibes.

Alejandro estrada llega a la casa de los famosos colombia

Le ha dado vida a varios personajes en televisión, cine y también ha participado en realities, entre ellos MasterChef Celebrity, donde estuvo en el año 2024, donde además conoció a su expareja, la presentadora Dominica Duque, con quien sostuvo una relación por varios meses.

Alejandro Estrada se caracteriza por ser directo y resiliente, donde su mayor motivación en la vida es su hijo Tomás, seguido por sus proyectos y la conexión que tiene con sus fanáticos.

El actor se suma a Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño y Juanse Laverde, quienes también han sido confirmados por el Jefe.

¿Alejandro Estrada ya estuvo en La casa de los famosos Colombia?

El actor hizo una aparición en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia luego de protagonizar su ruptura con la actriz Nataly Umaña, quien era participante en dicha edición.

Alejandro Estrada termina con Nataly Umaña

Su separación se dio en vivo y en directo después de que el actor ingresara en la dinámica de un 'congelado' y decidiera terminar con ella después de que esta tuviera un romance en la competencia con el panameño Miguel Melfi.

Ese momento causó gran revuelo entre los fanáticos debido a que ambos llevaban 12 años de matrimonio.

¿Cuándo se estrenará La casa de los famosos 2026?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia llegará a la aplicación y la pantalla del Canal RCN el próximo 12 de enero a partir de las 8:00 p.m.

Los presentadores oficiales para esta ocasión siguen siendo Carla Giraldo y Marcelo Cezán, además el After estará a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrío, quienes nos contarán todo lo que ocurra en esta novela de la vida real.

