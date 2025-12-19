El Jefe confirmó a Alejandro Estrada como nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 3

El actor Alejandro Estrada se convirtió en el nuevo habitante confirmado por el Jefe para estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Quién es Alejandro Estrada, nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada es reconocido por ser actor, modelo y empresario de su propia marca de gafas y del proyecto de bienestar Good Vibes.

Le ha dado vida a varios personajes en televisión, cine y también ha participado en realities, entre ellos MasterChef Celebrity, donde estuvo en el año 2024, donde además conoció a su expareja, la presentadora Dominica Duque, con quien sostuvo una relación por varios meses.

Alejandro Estrada se caracteriza por ser directo y resiliente, donde su mayor motivación en la vida es su hijo Tomás, seguido por sus proyectos y la conexión que tiene con sus fanáticos.

El actor se suma a Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño y Juanse Laverde, quienes también han sido confirmados por el Jefe.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

¿Alejandro Estrada ya estuvo en La casa de los famosos Colombia?

El actor hizo una aparición en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia luego de protagonizar su ruptura con la actriz Nataly Umaña, quien era participante en dicha edición.

Su separación se dio en vivo y en directo después de que el actor ingresara en la dinámica de un 'congelado' y decidiera terminar con ella después de que esta tuviera un romance en la competencia con el panameño Miguel Melfi.

Ese momento causó gran revuelo entre los fanáticos debido a que ambos llevaban 12 años de matrimonio.

Artículos relacionados Epa Colombia Ex de Epa Colombia sorprendió con confesión: "Karol no la deja ser mi amiga"

¿Cuándo se estrenará La casa de los famosos 2026?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia llegará a la aplicación y la pantalla del Canal RCN el próximo 12 de enero a partir de las 8:00 p.m.

Los presentadores oficiales para esta ocasión siguen siendo Carla Giraldo y Marcelo Cezán, además el After estará a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrío, quienes nos contarán todo lo que ocurra en esta novela de la vida real.