Ex de Epa Colombia sorprendió con confesión: "Karol no la deja ser mi amiga"

La futbolista Diana Celis, exnovia de la empresaria Epa Colombia, sorprendió al hacer una confesión en sus redes sociales sobre su relación con la influenciadora.

¿Diana Celis no tiene comunicación con Epa Colombia?

La deportista activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, y allí la interrogaron sobre la empresaria.

La jugadora detalló que no tienen ningún tipo de contacto, resaltando que Karol Samantha, la actual pareja de la empresaria, no se los permite.

"Ni siquiera la dejan ser mi amiga, la Karol le tiene prohibido", dijo entre risas.

Asimismo, señaló que no cree que Epa Colombia le hable nuevamente luego de la polémica separación que tuvieron, pues recordemos que ambas no culminaron su relación en los mejores términos, pues se lanzaron fuertes mensajes en contra de la otra.

"Yo creo que ella no tendría cara para hablarme con todas esas mentiras y calumnias que dijo me daría hasta vergüenza", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la confesión de Diana Celis sobre Epa Colombia?

Tras su revelación, logró que varios internautas reaccionaran al respecto, donde muchos indicaron que Karol hacía muy bien en darse su lugar y hacerse respetar, además de lograr algunas críticas de varios internautas que defendieron a Epa Colombia, mientras que otros apoyaron a la futbolista.

Por ahora, Diana Celis sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con sus publicaciones sobre sus partidos, compañeras y estilo de vida, que tanta atención acapara de sus seguidores.

Por su parte, Epa Colombia sigue cumpliendo su condena por su caso con Transmilenio en La Escuela de Carabineros en la ciudad de Bogotá, donde fue trasladada luego de haber pasado un tiempo en la cárcel el Buen Pastor.

Sus abogados están en medio de trámites legales para lograr que la empresaria salga lo más pronto posible y se reencuentre con su familia, en especial con su hija Daphne Samara, a quien tuvo a través de inseminación artificial.

Mientras tanto, Karol Samantha es quien está al frente de su emprendimiento y sus redes sociales.