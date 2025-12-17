Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro rompió el silencio acerca de volver a bailar en el equipo de Beéle: esto confesó

Valentino Lázaro es tendencia tras pronunciarse acerca de si volviese a bailar para el equipo de Beéle.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Valentino Lázaro rompió el silencio acerca de volver a bailar en el equipo de Beéle: esto confesó
¿Valentino Lázaro volvería a bailar para el equipo de Beéle? | Fotos: Canal RCN

Valentino Lázaro se ha convertido en tendencia en los últimos años al ser uno de los creadores de contenido digital más destacados del país a raíz de su polémica personalidad y, también, al ser uno de los panelistas del programa digital de ‘Tamo en vivo’.

Además, el influenciador no solo ha demostrado que tiene un importante talento en las redes sociales, sino que también, se ha destacado al ser bailarín profesional, demostrando su gran habilidad en el campo artístico en el que adquirió popularidad al ser parte del equipo de Beéle en el pasado.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentino Lázaro acerca de volver a bailar para el equipo de Beéle?

Es clave mencionar que Valentino Lázaro se ha destacado a lo largo de su trayectoria en redes sociales en mantener a sus seguidores informados acerca de los diferentes acontecimientos que suele hacer en su vida cotidiana.

Valentino Lázaro rompió el silencio acerca de volver a bailar en el equipo de Beéle: esto confesó
¿Qué dijo Valentino Lázaro acerca de volver a ser parte del equipo de bailarines de Beéle? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, el influenciador compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, una dinámica de preguntas en la que un seguidor le preguntó si volvería a bailar con Beéle y de inmediato expresó las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“No volvería y por dos cosas: No quiero que el equipo de Beéle me quiera allá y segundo yo decidí no bailar más con artistas”, agregó Valentino.

Artículos relacionados

Es clave mencionar que Valentino Lázaro en la actualidad es la mejor amiga de Camila Rodríguez, más conocida como Cara y expareja de Beéle, el padre de sus dos hijos.

¿Cuál es la razón por la que Valentino Lázaro no volvería a bailar con artistas?

Desde luego, Valentino Lázaro se ha destacado en los últimos meses en ser parte del equipo de ‘Tamo en Vivo’, un programa digital en el que varias celebridades que hacen parte del entretenimiento hacen varios acontecimientos de su vida personal.

Valentino Lázaro rompió el silencio acerca de volver a bailar en el equipo de Beéle: esto confesó
¿Qué proyectos tiene Valentino Lázaro a nivel profesional? | Foto: Canal RCN

Así también, el influenciador aclaró en su reciente historia que no volvería a bailar con artistas porque tiene varios proyectos a nivel personal:

“Bailar con bailarines es una gran oportunidad, pero te quita mucho tiempo porque todas las semanas te pagan una mensualidad, pero siendo creador de contenido por aparte me puedo hacer siete veces más de lo que gana ahí. Aparte de que bailo con mi nombre y no por alguien más”, agregó Valentino.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India. Lionel Messi

Messi se vuelve viral tras jugar fútbol con elefantes rescatados

Lionel Messi se hizo viral tras protagonizar un inesperado momento en la India, donde fue captado jugando fútbol con elefantes rescatados durante su gira.

Yina Calderón mostró el Año Viejo que hicieron con su rostro Yina Calderón

Hicieron muñeco de Año Viejo con cara de Yina Calderón en Bogotá: así reaccionó la influenciadora

Yina Calderón tuvo curiosa reacción tras ver el muñeco de Año Viejo que hicieron con su rostro: "Ya empezaron".

Lo más superlike

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia Valentina Taguado

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Valentina Taguado y Johana Velandia revelan situaciones cotidianas que incomodan y pocas veces se comentan.

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos