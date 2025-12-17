Valentino Lázaro rompió el silencio acerca de volver a bailar en el equipo de Beéle: esto confesó

Valentino Lázaro se ha convertido en tendencia en los últimos años al ser uno de los creadores de contenido digital más destacados del país a raíz de su polémica personalidad y, también, al ser uno de los panelistas del programa digital de ‘Tamo en vivo’.

Además, el influenciador no solo ha demostrado que tiene un importante talento en las redes sociales, sino que también, se ha destacado al ser bailarín profesional, demostrando su gran habilidad en el campo artístico en el que adquirió popularidad al ser parte del equipo de Beéle en el pasado.

¿Qué dijo Valentino Lázaro acerca de volver a bailar para el equipo de Beéle?

Es clave mencionar que Valentino Lázaro se ha destacado a lo largo de su trayectoria en redes sociales en mantener a sus seguidores informados acerca de los diferentes acontecimientos que suele hacer en su vida cotidiana.

¿Qué dijo Valentino Lázaro acerca de volver a ser parte del equipo de bailarines de Beéle? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, el influenciador compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, una dinámica de preguntas en la que un seguidor le preguntó si volvería a bailar con Beéle y de inmediato expresó las siguientes palabras:

“No volvería y por dos cosas: No quiero que el equipo de Beéle me quiera allá y segundo yo decidí no bailar más con artistas”, agregó Valentino.

Es clave mencionar que Valentino Lázaro en la actualidad es la mejor amiga de Camila Rodríguez, más conocida como Cara y expareja de Beéle, el padre de sus dos hijos.

¿Cuál es la razón por la que Valentino Lázaro no volvería a bailar con artistas?

Desde luego, Valentino Lázaro se ha destacado en los últimos meses en ser parte del equipo de ‘Tamo en Vivo’, un programa digital en el que varias celebridades que hacen parte del entretenimiento hacen varios acontecimientos de su vida personal.

¿Qué proyectos tiene Valentino Lázaro a nivel profesional? | Foto: Canal RCN

Así también, el influenciador aclaró en su reciente historia que no volvería a bailar con artistas porque tiene varios proyectos a nivel personal: