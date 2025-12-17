Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz reveló la millonaria cifra que perdió tras final Junior Vs. Tolima

En las últimas horas, Yaya Muñoz apareció en su cuenta de Instagram para mostrar su reacción frente a la derrota del Tolima.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia - Mano tomando billetes.
Yaya Muñoz apostó al Tolima y perdió su dinero. Foto | Canal RCN - Freepik.

En las últimas horas, Yaya Muñoz captó la atención en redes sociales tras revelar la millonaria sumó que perdió tras apostarle al Tolima, equipo que en la noche del pasado martes 16 de diciembre se enfrentó al Junior de Barranquilla.

Artículos relacionados

¿Cuánto dinero apostó Yaya Muñoz al partido Junio Vs Tolima?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia acumula miles de seguidores, apareció una vez más para comentar cuánto dinero le apostó al equipo de su ciudad natal.

Artículos relacionados

"Aposté 10 millones por mi Tolima", escribió la creadora de contenido por medio de sus historias. Allí, posó ante la cámara en un video en el que se le puede apreciar luciendo una camiseta de la Selección Colombia.

Artículos relacionados

En la grabación, también se logra percibir en sus gestos que los resultados del encuentro deportivo definitivamente no era los que ella esperaba, especialmente por la suma de dinero que invirtió esperando poder sacar provecho, sin embargo, el marcador final no terminó favoreciéndola.

Yaya Muñoz posando a la cámara.
Yaya Muñoz reveló cuánto apostó por el Tolima. Foto | Canal RCN.

¿Cuánto quedó el partido Junior Vs Tolima?

El partido que tuvo lugar en Ibagué, ciudad en la que nació la influenciadora, dejó como campeón absoluto al Junior, quien obtuvo el título de campeón en la Liga BetPlay II tras anotar 4 goles frente a cero.

Cabe señalar que, con esta victoria, el equipo de 'Los tiburones' logró su estrella número11 ante gracias a una serie de dos encuentros en el que demostró un nivel superior en el terreno de juego.

Y es que, todo inició con la victoria del Junior de local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez donde anotó tres goles a cero, ventaje que le permitió llegar más tranquilo al estadio Manuel Murillo Toro, en donde se disputó el partido que fue definitivo.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia.
La suma de dinero que Yaya Muñoz perdió tras apostarle al Tolima. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, el triunfo del equipo barranquillero provocó una ola de reacciones entre los internautas e hinchas, quienes celebraron con humor los resultados de este encuentro que les permitió volver a festejar luego de dos años de no obtener la estrella. Como es común, los memes se apoderaron de las plataformas digitales en donde los usuarios hicieron de las suyas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India. Lionel Messi

Messi se vuelve viral tras jugar fútbol con elefantes rescatados

Lionel Messi se hizo viral tras protagonizar un inesperado momento en la India, donde fue captado jugando fútbol con elefantes rescatados durante su gira.

Yina Calderón mostró el Año Viejo que hicieron con su rostro Yina Calderón

Hicieron muñeco de Año Viejo con cara de Yina Calderón en Bogotá: así reaccionó la influenciadora

Yina Calderón tuvo curiosa reacción tras ver el muñeco de Año Viejo que hicieron con su rostro: "Ya empezaron".

Lo más superlike

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia Valentina Taguado

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Valentina Taguado y Johana Velandia revelan situaciones cotidianas que incomodan y pocas veces se comentan.

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos