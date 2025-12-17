Yaya Muñoz reveló la millonaria cifra que perdió tras final Junior Vs. Tolima

En las últimas horas, Yaya Muñoz captó la atención en redes sociales tras revelar la millonaria sumó que perdió tras apostarle al Tolima, equipo que en la noche del pasado martes 16 de diciembre se enfrentó al Junior de Barranquilla.

¿Cuánto dinero apostó Yaya Muñoz al partido Junio Vs Tolima?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia acumula miles de seguidores, apareció una vez más para comentar cuánto dinero le apostó al equipo de su ciudad natal.

"Aposté 10 millones por mi Tolima", escribió la creadora de contenido por medio de sus historias. Allí, posó ante la cámara en un video en el que se le puede apreciar luciendo una camiseta de la Selección Colombia.

En la grabación, también se logra percibir en sus gestos que los resultados del encuentro deportivo definitivamente no era los que ella esperaba, especialmente por la suma de dinero que invirtió esperando poder sacar provecho, sin embargo, el marcador final no terminó favoreciéndola.

Yaya Muñoz reveló cuánto apostó por el Tolima. Foto | Canal RCN.

¿Cuánto quedó el partido Junior Vs Tolima?

El partido que tuvo lugar en Ibagué, ciudad en la que nació la influenciadora, dejó como campeón absoluto al Junior, quien obtuvo el título de campeón en la Liga BetPlay II tras anotar 4 goles frente a cero.

Cabe señalar que, con esta victoria, el equipo de 'Los tiburones' logró su estrella número11 ante gracias a una serie de dos encuentros en el que demostró un nivel superior en el terreno de juego.

Y es que, todo inició con la victoria del Junior de local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez donde anotó tres goles a cero, ventaje que le permitió llegar más tranquilo al estadio Manuel Murillo Toro, en donde se disputó el partido que fue definitivo.

La suma de dinero que Yaya Muñoz perdió tras apostarle al Tolima. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, el triunfo del equipo barranquillero provocó una ola de reacciones entre los internautas e hinchas, quienes celebraron con humor los resultados de este encuentro que les permitió volver a festejar luego de dos años de no obtener la estrella. Como es común, los memes se apoderaron de las plataformas digitales en donde los usuarios hicieron de las suyas.