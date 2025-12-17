Reconocida influencer fue víctima del 'paseo millonario' en Bogotá

En las últimas horas, una reconocida creadora de contenido colombiana, sorprendió al revelar impactante testimonio de una difícil experiencia que vivió días atrás tras ser víctima del famoso 'paseo millonario' luego de salir de un concierto en horas de la noche.

¿Quién fue la famosa influencer que fue víctima del 'paseo millonario'?

Se trata de Valeria Roa, una joven que ha ganado popularidad en redes gracias a su contenido de humor, sin embargo, recientemente reapareció en su cuenta de Instagram para relatar que vivió una de las peores experiencias que una persona podría atravesar.

De acuerdo con lo contado por Roa, hace más de una semana salió de un concierto con una amiga y tenían sus celulares descargados, fue por eso que, en sus palabras, tomaron una de las peores de decisiones y fue tomar una servicio en la calle.

Una vez inició el trayecto, fueron sorprendidas por unos hombres que abordaron el vehículo y se subieron por lado y lado. Según lo comentó, les taparon los ojos, las g0lp3aron y procedieron a quitarle cada una de las prendas que llevaban puestas incluidas su cartera y zapatos.

¿Qué le pasó a la reconocida influecer que fue víctima del 'paseo millonario' en Bogotá?

Así, reveló que le pidieron sus dispositivos móviles, y pese a estar descargados, los mismos delincuentes se encargaron de cargarlos y posteriormente pedirles las claves para acceder a sus cuentas bancarias, y no solo, también pidieron ingreso a las fotos para obtener fotos 1ntimas.

De acuerdo con la creadora de contenido, fueron aproximadamente 30 minutos de esta experiencia que describió traumática y difícil. Por último, dio a conocer que a ella y a su amiga las dejaron en la calle sin sus pertenencias y les advirtieron que no podían mirar hacia el carro.

Finalmente, Valeria aseguró que no estaba convencida de compartir su testimonio, no obstante, cree que es importante hacer un llamado a la consciencia para que sus seguidores y demás personas no vivan algo similar, por lo que aprovechó para invitarlos a cuidarse y prevenir que sean víctimas de este tipo de situaciones.