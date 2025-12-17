Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó el publico tras confirmarse el nuevo participante de La casa de los famosos, ¿de quién se trata?

Recientemente, el Jefe de La casa de los famosos Colombia confirmó el quinto nombre del participante que llegará al reality de convivencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanse Laverde nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia.
El Jefe confirma a Juanse Laverde como habitante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

El jefe de La casa de los famosos Colombia, sigue sorprendiendo con los nombres de los participantes que estarán en esta tercera temporada, pues recientemente, confirmó al quinto habitante que se une a esta lista de lujo que cada vez se pone más interesante.

¿Quién es el quinto participante confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026?

Se trata de Juan Sebastián Laverde Vargas, quien llega con su talento a este nuevo formato del Canal RCN y con muchas expectativas de impregnar con su energía a los demás integrantes de la casa.

Como era de esperarse, la revelación del artista colombiano, ha provocado una ola de reacciones entre los internautas, quienes celebraron su llegada a esta tercera edición del programa favorito por millones de colombianos.

"Mi niño precioso a darla toda que orgullosa estoy de ti", "Eres demasiado", "Mi Juanse hermoso", "Tengo muchas ganas de apoyarte en esta próxima temporada", "Hermoso mi amor", "Genial RCN", "Qué lindo recuerdo cuando canto como mirarte ", son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes.

¿Quién es Juanse Laverde, el nuevo habitante confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026?

Su nombre completo es Juan Sebastián Laverde Vargas, nació en Bogotá el 16 de junio de 2006 y tiene 19 años.

Así reaccionó el público tras confirmar a Juanse Laverde como nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Desde muy joven, Laverde ha estado enfocado en su carrera musical, la cual se ha enfocado en el género del pop con el lanzamiento de éxitos que le han permitido posicionarse como una gran promesa de la música en Colombia, pues a su corta edad, ha ganado un importante reconocimiento que hoy lo tiene en un lugar importante de la industria.

¿Qué reacciones dejó la revelación del nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Con su confirmación como nuevo participante de la casa más famosa del país, seguidores y fanáticos del intérprete, desde ya expresaron su completo apoyo a lo largo de su estadía en el programa, además de mostrarse emocionado por poder conocer a su artista favorito en otras facetas y sin filtros.

Cabe señalar, que Juanse se une a un grupo de famosos de lujo que, como él, han sido elegidos por el jefe, ellos son: Manuela Gómez, 'Campanita', Johanna Fadul y Marilyn Patiño. Además de los que fueron elegidos por votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Alexa Torrez, Tebi Bernal, Yuli Ruiz y Maiker Smith.

Las reacciones que dejó la relación del nuevo participante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
