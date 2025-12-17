Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada contó difícil situación que atraviesa: "no ha sido fácil"

El actor Alejandro Estrada sorprendió a sus fanáticos al abrir su corazón y hablar de su situación actual.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alejandro Estrada
Alejandro Estrada reveló que sufre de ansiedad/Canal RCN

El actor Alejandro Estrada sorprendió a sus miles de fanáticos al revelar que sufre de ansiedad y dedicó un emotivo mensaje a quienes viven un proceso similar.

¿Alejandro Estrada sufre de ansiedad?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando sobre su proceso.

Alejandro Estrada habla de su ansiedad

Confesó que sufre esta enfermedad hace hace algún tiempo y decidió empezar un proceso serio tratándola con terapia y acompañamiento para entender por qué reacciona de cierta manera antes ciertas situaciones.

"La he tenido que enfrentar varias veces, a veces me desordena, a veces me juega en contra y a veces no sé qué hacer con ella", dijo.

¿Por qué Alejandro Estrada habló de su ansiedad?

El actor indicó que no habla de su proceso porque tengo todo resuelto, sino porque ser una voz de aliento o apoyo para muchas personas que estén atravesando la misma situación y les dé vergüenza hablarlo.

Alejandro estrada dedica reflexivo mensaje

"Está bien reconocerlo, uno no se puede hacer el duro todo el tiempo por no afectar a los padres o los hijos, así que busca ayuda, personas profesionales, es un proceso, no es difícil, también hay que disfrutárselo", indicó.

Señaló que la clave es apersonarse de sí mismo y detalló que no es debilidad pedir ayuda, pues al contrario es un acto valiente cuando decide cuidarse por dentro.

De igual manera, les habló a quienes la padecen mencionándoles que la ansiedad no los define, pero lo que hacen con ella sí.

"Si estás pasando por algo parecido solo recuerda que no estás solo, todo se puede trabajar, paso a paso", agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos por ser tan honesto con ellos y abrirse de esa manera públicamente.

Muchos resaltaron cuánto lo admiran y respetan por hablar de estos temas que son tan criticados en redes sociales.

Por ahora, el actor sigue trabajando en sus emprendimientos y proyectos, con los que espera cautivar a sus fanáticos que tanto suelen elogiarlo en las plataformas digitales.

