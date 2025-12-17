Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón muestra su viaje a Whistler y las fotos no pasaron desapercibidas, ¿por qué?

Claudia Bahamón compartió unas imágenes de su viaje a Canadá, donde sus hijos y el paisaje nevado llamaron la atención.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Las imágenes de Claudia Bahamón en Canadá
El lugar que eligió Claudia Bahamón para vacacionar. (Foto: Canal RCN)

Claudia Bahamón volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de compartir una fotografía en la que deja ver cómo disfruta de sus vacaciones, con un paisaje que habla por sí solo.

¿Qué mostró Claudia Bahamón que causó revuelo entre sus seguidores?

Aunque la presentadora de MasterChef Celebrity no suele compartir muchos detalles de su vida privada en redes sociales, cada publicación relacionada con este aspecto genera gran interés entre sus seguidores, quienes están atentos a cada imagen o mensaje que comparte.

En esta ocasión, Claudia Bahamón mostró que se encontraba viajando junto a sus hijos, al publicar una imagen desde un avión. Posteriormente, compartió una fotografía en la que se observa una edificación característica del lugar en el que se encuentra, lo que despertó curiosidad entre quienes siguen su contenido.

El destino elegido por Claudia Bahamón y su familia fue Whistler, Canadá, un reconocido lugar turístico que se destaca por sus paisajes naturales y su ambiente tranquilo. Este destino suele ser visitado por quienes buscan alejarse del ruido de la ciudad y conectar con la naturaleza que rodea la zona.

¿Por qué las fotografías de Claudia Bahamón que se llenaron de elogios?

Recientemente, la presentadora compartió más detalles de su viaje a este lugar, donde en esta época del año el clima puede descender hasta los 10 grados bajo cero y los paisajes se visten de blanco con la presencia de la nieve.

Claudia Bahamón publicó dos fotografías en las que se observa a unos de sus hijos con un traje negro, completamente abrigado y con equipo de esquí, rodeado de nieve y con algunos árboles visibles al fondo.

En otra imagen, aparecen su otro hijo con un atuendo diferente: un pantalón fucsia y una chaqueta negra, nuevamente con el equipo de esquí. En esta ocasión, el paisaje cobra mayor protagonismo, pues se aprecia la montaña cubierta de nieve en el que el cielo nublado que se integra con el entorno.

Por supuesto, los elogios hacia Claudia Bahamón no se hicieron esperar; sin embargo, en esta oportunidad, más allá que no aparece en las imágenes, los verdaderos protagonistas fueron sus hijos y el lugar en el que está disfrutando sus vacaciones.

