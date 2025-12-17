Jessi Uribe compartió curioso mensaje tras repentina separación con Paola Jara: “se acabó”

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe y su esposa Paola Jara anunciaron una repentina separación temporal que tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores. Pocos días después de esto, el artista sorprendió con una curiosa frase en sus redes sociales.

¿Cuál fue el curioso mensaje que Jessi Uribe compartió en sus redes tras repentina separación con Paola Jara?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe compartió una curiosa frase que causó desconcierto entre los internautas. Esto luego de anunciar la repentina separación de Paola Jara para retomar su agenda laboral de lo que queda del 2025.

Jessi Uribe compartió un house tour de su nueva casa con Paola Jara. (Foto Canal RCN | AFP: Romain Maurice).

En la publicación, Uribe mencionó que se había acabado el “atracadero” y que ahora tenía fe. Sin embargo, no hubo un contexto previo que diera una idea de a qué se podría estar refiriendo.

“Se acabó el atracadero. Mano, tengo fe”

Hasta el momento la frase continúa generando especulaciones entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cualquier nueva publicación del artista.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe tuvieron que separarse temporalmente?

Luego de un mes del nacimiento de Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara revelaron a sus cientos de seguidores que debían separarse temporalmente debido a que el cantante iba a retomar su agenda laboral para llevar a cabo las presentaciones en vivo que tenía programadas para lo que quedaba del resto del año.

Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe. (Foto Canal RCN).

Por esta razón Paola Jara debía quedarse en casa para continuar con los cuidados de su pequeña hija Emilia mientras Uribe continuaba laborando. Y aunque esto sería solo por algunos días, Paola se mostró un tanto afectada.

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro. Jessi Uribe, te amamos”, expresó en aquella ocasión.

De esta manera, la separación entre Paola Jara y Jessi Uribe no estuvo relacionada con conflictos personales, sino con compromisos laborales previamente adquiridos por el cantante.