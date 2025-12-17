Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe compartió curioso mensaje tras repentina separación con Paola Jara: “se acabó”

Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron repentina separación temporal que sorprendió a sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje de Jessi Uribe tras su separación con Paola Jara que dejó a todos en shock
El mensaje de Jessi Uribe tras su separación temporal con Paola Jara que dejó a todos en shock. (Foto AFP: Frazer Harrison).

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe y su esposa Paola Jara anunciaron una repentina separación temporal que tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores. Pocos días después de esto, el artista sorprendió con una curiosa frase en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el curioso mensaje que Jessi Uribe compartió en sus redes tras repentina separación con Paola Jara?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe compartió una curiosa frase que causó desconcierto entre los internautas. Esto luego de anunciar la repentina separación de Paola Jara para retomar su agenda laboral de lo que queda del 2025.

Jessi Uribe compartió un house tour de su nueva casa con Paola Jara.
Jessi Uribe compartió un house tour de su nueva casa con Paola Jara. (Foto Canal RCN | AFP: Romain Maurice).

En la publicación, Uribe mencionó que se había acabado el “atracadero” y que ahora tenía fe. Sin embargo, no hubo un contexto previo que diera una idea de a qué se podría estar refiriendo.

“Se acabó el atracadero. Mano, tengo fe”

Hasta el momento la frase continúa generando especulaciones entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cualquier nueva publicación del artista.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe tuvieron que separarse temporalmente?

Luego de un mes del nacimiento de Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara revelaron a sus cientos de seguidores que debían separarse temporalmente debido a que el cantante iba a retomar su agenda laboral para llevar a cabo las presentaciones en vivo que tenía programadas para lo que quedaba del resto del año.

Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe
Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe. (Foto Canal RCN).

Por esta razón Paola Jara debía quedarse en casa para continuar con los cuidados de su pequeña hija Emilia mientras Uribe continuaba laborando. Y aunque esto sería solo por algunos días, Paola se mostró un tanto afectada.

Artículos relacionados

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro. Jessi Uribe, te amamos”, expresó en aquella ocasión.

De esta manera, la separación entre Paola Jara y Jessi Uribe no estuvo relacionada con conflictos personales, sino con compromisos laborales previamente adquiridos por el cantante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marilyn Patiño La casa de los famosos

Marilyn Patiño pidió perdón al público de La casa de los famosos Colombia 2026: "Me retiré"

Marilyn Patiño se sinceró y 'cantó la tabla' con un mensaje en general de La casa de los famosos Colombia 2026.

Alicia, hija de Violeta Bergonzi, enternece las redes sociales. Violeta Bergonzi

Hija de Violeta Bergonzi conquista corazones en redes con divertido video junto a Alejandra Ávila

Violeta Bergonzi compartió un clip donde su hija Alicia mostró su simpatía y complicidad con la actriz Alejandra Ávila.

Martha Isabel Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños desató risas tras aparecer en video: "Estoy buscando una pareja"

Martha Isabel Bolaños demostró sus dotes de actuación, pero a la vez mencionó ciertas exigencias para tener pareja.

Lo más superlike

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?

La "teoría del pájaro" es muy popular en redes sociales y las parejas modernas no dudan en ponerla a prueba mientras graban.

Blessd sorprende con su cambio físico. Blessd

Blessd presume su nuevo físico y causa furor entre sus seguidores, tras culminar con éxito su gira

Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube Premios Oscar

Los Premios Oscar se reinventan: AMPAS sorprende con cambios que nadie esperaba en la gala

La familia de Juanse Laverde no sabía de su participación en el reality La casa de los famosos

Juanse Laverde reveló cómo su familia se enteró de su participación en La casa de los famosos 3

Latin Grammy 2025: el discurso de Nodal que desató rumores de infidelidad Christian Nodal

Discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 alimenta rumores de infidelidad con su violinista