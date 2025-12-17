Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Martha Isabel Bolaños desató risas tras aparecer en video: "Estoy buscando una pareja"

Martha Isabel Bolaños demostró sus dotes de actuación, pero a la vez mencionó ciertas exigencias para tener pareja.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Martha Isabel Bolaños
Martha Isabel Bolaños desató risas tras aparecer en video: "Estoy buscando una pareja" | Foto del Canal RCN.

La actriz Martha Isabel Bolaños apareció en un cómico audio que generó diversas interacciones por el mensaje que comunicó.

¿Cómo transcurre la vida de la actriz Martha Isabel Bolaños?

Después de su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, el año pasado 2024, Martha Isabel Bolaños se volvió más activa en redes sociales.

Los números lo demuestran, la artista cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Uno de los temas de los que más le piden hablar es de su vida amorosa.

Hace un buen tiempo, se supo que Bolaños tuvo un compañero sentimental, pero luego la relación llegó a su final. La actriz ha dicho en distintos momentos que disfruta de su soledad, pero así no lo dejó ven en el cómico audio que se mencionó al principio.

Martha Isabel Bolaños
Martha Isabel Bolaños disfruta de su soledad | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue la cómica interpretación que realizó Martha Isabel Bolaños?

Martha Isabel Bolaños se sumó a la dinámica de replicar un audio en el que se escucha decir que está buscando pareja, pero con ciertas características de edad.

"Estoy buscando una pareja para rehacer mi vida, pero un pelao que tenga de 18 a 20 años, más de allí no. Estoy buscando, tengo un negocio de zapatillas, tengo un apartamento donde vivo es propio y tengo una moto", replicó Martha Isabel Bolaños.

Asimismo, en el audio se puede interpretar más del mensaje. La actriz remarcó que el joven que quiera rehacer su vida junto a ella, espera que le escriba.

"Lo importante es el trato que yo le dé al muchacho, entonces, por favor, estoy buscando alguien para rehacer mi vida y ser feliz, entonces, allí nos vemos, que me comente el pelao que quiera", concluye.

 

Dicha interpretación de la actriz caleña causó sensación en redes sociales, pues los internautas destacaron su talento para seguir al pie de la letra el mensaje y no equivocarse.

Martha Isabel Bolaños
Martha Isabel Bolaños presenta shows de DJ de salsa en Cali | Foto del Canal RCN.

Asimismo, aparte de los emojis de caras llorando de la risa, le escribieron a Martha Isabel que debería seguir haciendo estos videos y la admiran profundamente por su trayectoria actoral.

