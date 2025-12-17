Familia de B-King le hizo emotivo homenaje tras cumplirse tres meses de su muerte

Este miércoles 17 de diciembre se cumplen tres meses de la desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King, en territorio mexicano quien fue hallado sin vida una semana después. Sus familiares rindieron un emotivo homenaje para mantener viva su memoria en un acto de amor y respeto.

¿Cómo fue el homenaje que los familiares de B-King le hicieron tras tres meses de su muerte?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Adriana Salazar, madre de B-King, y Stefanía, su hermana, realizaron un homenaje para honrar la memoria del joven artista, quien fue encontrado sin vida a la orilla de una carretera en el Estado de México.

Mamá de B-King estremece con desgarrador mensaje al cumplir tres meses de muerto | Foto del Canal RCN y Freepik.

En el audiovisual se puede ver a ambas mujeres junto a un grupo de personas que sostenían globos azules y blancos, los cuales posteriormente fueron lanzados al cielo como un acto simbólico en honor al cantante.

“Sabemos que estás con Dios”, fue el mensaje que acompañó el video, el cual tuvo como canción de fondo uno de los temas del artista, Como yo.

El homenaje coincidió con el primer evento de la fundación que Adriana y Stefanía crearon en honor al cantante, con el objetivo de ayudar a perritos en situación de vulnerabilidad, una causa que apasionaba al artista en vida.

De esta manera. el emotivo acto fue documentado y difundido a través de redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron al homenaje realizado por los familiares del artista.

¿Cómo falleció B-King?

El joven artista colombiano viajó a México tras ser contratado por Regio Clown, un DJ venezolano que residía desde hacía varios años en territorio azteca. Tras llegar al país y cumplir con su contrato, B-King permaneció allí por un par de días más, sin imaginar que su vida correría peligro.

B-King fue reportado desaparecido el pasado 16 de septiembre. Foto | Canal RCN.

El 16 de septiembre, el artista decidió asistir a un gimnasio ubicado en Polanco, cerca del lugar en el que se hospedaba en compañía de Regio Clown. Esa fue la última vez que se le vio con vida, pues una semana después fue hallado sin vida junto al DJ a la orilla de una carretera en el Estado de México.