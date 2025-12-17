Famosa actriz sufre desconfiguración en su cara tras operación fallida: este es el resultado

En el mundo del espectáculo, es común que sucedan historias que la gente necesita ver para creer. Una famosa actriz argentina llamada Dora Noemí Kerchen, más conocida como Dorismar, protagonizó una difícil situación.

¿Qué pasó con el rostro de la famosa actriz?

En redes sociales, la actriz y cantante mostró su realidad. Resulta que se sometió a una transformación en su rostro, pero no fue lo que ella estaba esperando.

La también modelo confesó que lo que ella pensaba que iba a pasar con su cara no ocurrió y, al contrario, el procedimiento le quedó mal hecho. Algunos hasta le dijeron que la "desconfiguraron".

Luego de la negativa experiencia, recientemente la actriz decidió volver a someterse a un cambio con el objetivo de mejorar los resultados poco favorables que la estuvieron atormentando por más de un año.

La actriz empezó a vivir un calvario tras tener una mala intervención en la cara | Foto de Freepik.

Varias publicaciones, una de ellas con información de la revista TVNotas, consignan que Dorismar había decidido mandarse hacer en el año 2023 una rinopl4stia para tener una corrección de su nariz. Entonces, la argentina contactó a un reconocido especialista, pero el resultado la dejó visiblemente afectada.

Según la citada revista, lo que ocurrió con la actriz fue que le desarrolló una complicación en la estructura de la nariz, siendo el cartílago de esta parte de su cara lo más comprometido y de mayor riesgo con el paso del tiempo.

¿Cuál es el nuevo resultado de la cara de la actriz tras intervención?

Se explicó que si bien es cierto que en fotos y demás contenidos de Dorismar no se notaba la afectación en su rostro, internamente estaba ocurriendo el caos para su bienestar personal.

En consecuencia, no tuvo de otra que recurrir a una transformación reconstructiva. La actriz llegó hasta Bogotá, en Colombia, y apareció en redes sociales terminada la intervención, hasta catálogo al doctor que la atención como su "héroe".

“Después de una mala experiencia médica, vine a Bogotá y me siento tranquila y agradecida con el resultado”, dijo Dorismar.

La actriz se mostró con férula nasal, el rostro visiblemente inflamado. Finalmente, comunicó que se trata de una etapa temporal y que las molestias y cambios físicos irán cediendo gradualmente con el transcurso de los días.