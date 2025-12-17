Marilyn Patiño pidió perdón al público de La casa de los famosos Colombia 2026: "Me retiré"

Hace días, se conoció que la actriz Marilyn Patiño va a participar en La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN que vuelve con su tercera temporada el próximo año 2026.

La actriz, quien dice ser directa y sin tapujos a la hora de hablar, dio un mensaje para el público de la producción de convivencia, especialmente pidiendo perdón.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Por qué Marilyn Patiño no se siente en igualdad de condiciones para La casa de los famosos Colombia 2026?

En un contenido de la emisora El Sol, de RCN Radio, la ahora participante de La casa de los famosos Colombia 2026 'cantó la tabla' con un mensaje general para todos los televidentes en búsqueda de tener apoyo en el reality.

De acuerdo con la artista, pidió la oportunidad de ganar y es consciente de que no está en igualdad de condiciones con famosos influencers.

Marilyn Patiño, participante para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

"Por ser actriz y no haber creado una comunidad grande en redes sociales de millones de seguidores, tal vez, ese ha sido mi pecado, y otros pecados más que seguramente algunas personas no me quieran perdonar", expresó Marilyn Patiño.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

¿Por qué Marilyn Patiño le pidió perdón al público de La casa de los famosos Colombia?

Sumado a lo dicho, la actriz, quien lleva un considerable tiempo fuera de las pantallas, puntualizó que se dedicó a sus tres hijos.

"Sí, me retiré a ser mamá, me olvidé seguramente de estar teniendo el contacto con el público tanto en series como en novelas, en fin en redes sociales, pero perdónente esa", señaló.

La casa de los famosos Colombia es el reality más popular a nivel digital | Foto del Canal RCN.

Por último, a modo de pulla, la actriz reiteró que sabe que no está en igualdad de condiciones de los influenciadores, quienes "tienen todo el tiempo del mundo", así los catalogó.

Artículos relacionados Yina Calderón Filtraron audio de Yina Calderón revelando lo que verdaderamente siente cuando la tildan de "fea"

Así las cosas, el público de La casa de los famosos Colombia está a la espera de cómo será la participación de Marilyn Patiño en el reality del Canal RCN, lo que sí concordaron varios es que es una artista de trayectoria y, por ende, fue aplaudido el hecho de que el Jefe la convocara para la propuesta 24/7.

La casa de los famosos Colombia 2026 sigue revelando a sus participantes o habitantes confirmados en las distintas pantallas del Canal RCN.