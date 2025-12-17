Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fergie reaparece junto a Black Eyed Peas tras 8 años y desata nostalgia total

Fergie sorprendió al reaparecer junto a los Black Eyed Peas ocho años después de su salida, en un reencuentro que emocionó a sus fans.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Fergie reaparece junto a Black Eyed Peas tras 8 años y desata nostalgia total.

Ocho años después de haber tomado distancia de los Black Eyed Peas, Fergie reapareció junto a los integrantes del grupo en un encuentro que nadie esperaba y que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

No fue un regreso a los escenarios ni un anuncio musical, pero sí un gesto poderoso que reavivó recuerdos de una de las etapas más icónicas de la música de los años 2000.

¿Cómo se dio el inesperado reencuentro con Fergie?

La reunión se dio a conocer a través de una serie de fotografías publicadas por la propia Fergie en sus redes sociales compartiendo un momento relajado y un mensaje en el que celebró haber podido reunirse con quienes definió como sus “hermanos”, destacando el amor y la energía especial que se vivió esa noche.

 

El motivo del encuentro fue la celebración conjunta de varios cumpleaños, un detalle que hizo aún más significativo el momento, la coincidencia de fechas permitió que todos se reunieran para festejar, reforzando la idea de que, más allá de la música, existe una historia compartida que los mantiene unidos.

¿Por qué este gesto de Fergie emocionó tanto a los fans?

La reacción del público fue inmediata. Miles de seguidores expresaron su emoción al ver nuevamente a Fergie junto a los Black Eyed Peas, recordando una era marcada por éxitos que sonaron en todo el mundo.

Fergie volvió a reunirse con los Black Eyed Peas y la nostalgia se apoderó de las redes. Imagen Freepik

Los propios integrantes del grupo no tardaron en manifestar su alegría, dejando mensajes llenos de entusiasmo y cariño en los comentarios de la publicación.

Incluso desde la cuenta oficial de la banda se compartieron las imágenes, acompañadas de un mensaje que resaltó el valor de celebrar los logros en familia.

¿Qué lugar ocupa Fergie en la historia de los Black Eyed Peas?

Aunque la banda se formó en 1995, fue en 2002, con la llegada de Fergie, cuando alcanzaron su etapa más exitosa y reconocida, juntos lanzaron álbumes que marcaron a toda una generación y definieron el sonido de la música comercial de la época.

Rafael Mejía
Ocho años después, Fergie reaparece junto a la banda que marcó toda una generación. Imagen Freepik

Tras varios años de actividad intensa, el grupo hizo una pausa y, tiempo después, Fergie decidió enfocarse en su carrera solista y en su vida personal, y su última colaboración con la banda se dio en 2016, antes de tomar definitivamente otros rumbos.

