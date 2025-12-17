Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Filtran video donde Justin Bieber sufrió un ataque frente a su esposa Hailey Bieber

Justin Bieber vuelve a ser tendencia luego de que se filtrara un video en redes donde se observa una ataque frente a su esposa

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Justin Bieber habló sin filtros sobre su etapa como streamer y cómo la presión en vivo ha afectado su salud emocional.
Justin Bieber habló sin filtros sobre su etapa como streamer y cómo la presión en vivo ha afectado su salud emocional. Foto AFP/LISA O'CONNOR

El nombre de Justin Bieber volvió a tomarse las tendencias digitales, esta vez no por un lanzamiento musical ni por una aparición pública, sino por un video que se viralizó rápidamente y que ha generado preocupación entre sus seguidores.

¿Qué se observa en el video de Justin Bieber que circula en redes?

El material audiovisual muestra a Justin Bieber dentro de lo que parece ser un edificio, intercambiando palabras con otro hombre y aunque no se escucha con claridad el contenido de la discusión, el lenguaje corporal deja ver que la tensión fue escalando rápidamente.

En el video se aprecia cómo el cantante cae al suelo mientras el hombre desconocido continúa encima de él durante algunos instantes, una escena es breve, pero suficiente para generar impacto entre quienes la han visto.

¿Por qué se habla tanto del papel de Hailey Bieber?

Uno de los puntos que más controversia ha generado no es solo el ataque, sino la reacción de la mujer que aparece a un costado del altercado y que muchos identifican como Hailey Bieber.

En las imágenes, ella permanece cerca durante los primeros segundos del conflicto y luego se retira del lugar cuando la situación se torna más tensa.

Mientras algunos usuarios cuestionaron su reacción y la acusaron de abandonar a su esposo en un momento crítico, otros salieron en su defensa argumentando que pudo haber actuado por miedo o instinto de protección personal.

¿Cómo afecta este episodio a la imagen actual de Justin Bieber?

Justin Bieber ha hablado abiertamente en el pasado sobre problemas de salud, presiones emocionales y el peso de crecer bajo el escrutinio público.

Para muchos seguidores, el video genera preocupación y refuerza la idea de que, pese a la fama y el éxito, sigue siendo una figura expuesta a situaciones complejas fuera del escenario.

Por ahora, no se han conocido declaraciones oficiales de Justin ni de Hailey Bieber sobre lo ocurrido. Mientras el video continúa circulando y alimentando debates en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India. Lionel Messi

Messi se vuelve viral tras jugar fútbol con elefantes rescatados

Lionel Messi se hizo viral tras protagonizar un inesperado momento en la India, donde fue captado jugando fútbol con elefantes rescatados durante su gira.

Yina Calderón mostró el Año Viejo que hicieron con su rostro Yina Calderón

Hicieron muñeco de Año Viejo con cara de Yina Calderón en Bogotá: así reaccionó la influenciadora

Yina Calderón tuvo curiosa reacción tras ver el muñeco de Año Viejo que hicieron con su rostro: "Ya empezaron".

Lo más superlike

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia Valentina Taguado

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Valentina Taguado y Johana Velandia revelan situaciones cotidianas que incomodan y pocas veces se comentan.

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos