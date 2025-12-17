Así fue el reencuentro entre Juan David Tejada ‘El agropecuario’ y su hijo con Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como ‘El agropecuario’ sorprendió a sus cientos de seguidores al presumir de su reencuentro con su pequeño Emiliano tras semanas de polémica con su expareja y madre de su hijo, Aida Victoria Merlano.

¿Cómo fue el reencuentro entre Juan David Tejada ‘El agropecuario’ y su hijo Emiliano?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juan David Tejada mostró el reencuentro con su pequeño hijo Emiliano, fruto de su relación con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Juan David Tejada presumió a Emiliano. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Esto ocurrió luego de varias semanas de polémicas con la creadora de contenido, en las que fue acusado de vi0l3nc1a y de no responder económicamente por el menor. Por esta razón, el reencuentro del empresario con su hijo generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

En las imágenes se puede observar a Tejada cargando al pequeño Emiliano en brazos mientras el menor sonríe, además de otras fotografías en las que aparece alimentándolo con su biberón. Sin embargo, se desconoce si Aida Victoria estuvo presente en el momento o si permitió el encuentro bajo la supervisión de alguien de confianza.

¿Por qué terminó la relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

Tras meses de especulaciones en redes sociales sobre el fin de la relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano, El agropecuario decidió romper el silencio por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, en el que confirmó que efectivamente la relación había llegado a su fin.

Luego de este pronunciamiento, Aida Victoria Merlano también apareció en sus plataformas digitales con una reacción bastante inesperada frente al tema, lo que generó una fuerte polémica y dejó al descubierto varias situaciones que habría vivido en su hogar con el padre de su hijo.

En medio de los pronunciamientos públicos que se desataron, Aida Victoria Merlano terminó revelando, con pruebas en mano, que fue ella quien tomó la decisión de dejar a Juan David Tejada tras asegurar que vivió vi0l3nc1a por parte de él y otras situaciones delicadas.