Así fue el encuentro entre Ibai y Ryan Castro en casa de J Balvin

Ibai Llanos visitó la casa de J Balvin para una entrevista, pero el recorrido terminó en un reto deportivo inesperado con la aparición sorpresa de Ryan Castro.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ryan Castro está en la gira de su segundo álbum.
Ryan Castro está en la gira de su segundo álbum "Sendé". (Foto Ethan Miller/AFP)

Lo que comenzó como un recorrido por el hogar de J Balvin terminó transformándose en una experiencia llena de risas y sorpresas inesperadas, pues el creador de contenido español tuvo la oportunidad de conocer al cantante paisa desde un lugar distinto, su espacio personal, lejos de los escenarios, donde la música convive con la amistad y el deporte.

¿Cómo pasó la entrevista con J Balvin de una charla tranquila a un reto deportivo?

En medio del house tour, J Balvin propuso una actividad que rompió con el formato habitual de entrevista, un reto de baloncesto.

 

La cancha, ubicada dentro de su propiedad, se convirtió en el escenario perfecto para mostrar una faceta más relajada y competitiva del cantante, entre lanzamientos, bromas y comentarios espontáneos, Ibai aceptó el reto sin imaginar que la dinámica cambiaría por completo en cuestión de minutos.

¿Qué sorpresa apareció en medio del juego con J Balvin?

Cuando el reto parecía estar llegando a su punto más divertido, apareció una sorpresa que nadie esperaba, Ryan Castro.

Ibai llegó a entrevistar a J Balvin y terminó jugando baloncesto con Ryan Castro.
Ibai llegó a entrevistar a J Balvin y terminó jugando baloncesto con Ryan Castro. (AFP/ Dimitrios Kambouris )

El reguetonero, considerado uno de los amigos más cercanos de J Balvin, se sumó al encuentro deportivo, desatando aún más emoción en el ambiente, para Ibai, el momento fue completamente inesperado, ya que no conocía personalmente al artista paisa.

Entre risas y lanzamientos acertados, el cantante dejó claro que su sencillez es parte esencial de su personalidad, algo que conectó de inmediato con Ibai y con quienes luego vieron el encuentro.

¿Por qué este momento entre Ibai y Ryan Castro conectó tanto con el público?

Ver a figuras tan reconocidas interactuar sin filtros, disfrutar de un juego y reírse de sí mismos, generó una cercanía especial con la audiencia.

Además, la presencia de Ryan Castro reforzó la idea de que el éxito no necesariamente distancia a las personas de sus raíces ni de sus amistades más cercanas.

El encuentro mostró a tres figuras públicas compartiendo desde la humildad, el respeto y la buena vibra, dejando claro que detrás de la fama hay personas que valoran los momentos simples.

Este reto de baloncesto no solo añadió diversión a la visita de Ibai, sino que también ofreció una mirada distinta a la vida de J Balvin.

