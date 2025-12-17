Maleja Restrepo se burla de sí misma tras mostrar su compra fallida: “¿En qué momento?”

Maleja Restrepo volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez por un video en el que se ríe de sí misma al mostrar cómo se le ven unas sandalias que compró recientemente.

¿Qué dijo Maleja Restrepo sobre las sandalias que compró?

La actriz y creadora de contenido compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de cinco millones de seguidores, y dejó ver su lado más espontáneo y sin filtros.

En la publicación, Maleja Restrepo aparece probándose unas sandalias negras, ajustadas y de tacón bajo, mientras comenta entre carcajadas que no era el tipo de calzado que mejor le quedaba.

“Es una sandalia linda en otro tipo de pies”, dijo al inicio del video, antes de compararlos de forma exagerada y humorística en los que estuvieron acompañados de risas constantes.

Durante el video, la también presentadora no dudó en bromear sobre la forma en la que el calzado se ajustaba a sus pies.

Con su característico humor, comentó que parecía “una morcilla mal empacada” y cuestionó en qué momento creyó que ese modelo le quedaría bien. Incluso agregó, entre risas, que al pie “habría que hacerle una lipectomia”, mientras mostraba cómo el zapato se ajustaba demasiado.

El divertido video de Maleja Restrepo sobre unas sandalias. (Foto: Canal RCN)

Maleja también confesó que el asunto era aún más gracioso porque había comprado las sandalias en dos colores, situación que la llevó a preguntarse qué haría ahora con ellas.

El video fue acompañado por un mensaje en el que ella misma se cuestiona su elección, acompañado de emojis de carcajadas: “De verdad yo en qué momento considere que me iba a quedar bien”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Maleja Restrepo?

Las reacciones no tardaron en aparecer. En los comentarios, muchos de sus seguidores se identificaron con la situación: “somos dos así” o “colocárselo con mucha actitud y listo”.

Por supuesto que muchos compartieron emojis de risas, mientras otros se enfocaron en la belleza de Maleja Restrepo y lo que le faltaba: “Dicen que no hay nada perfecto, tus pies son prueba de ello”.

Y claro no faltaron quienes criticaron a la representadora Maleja con frases como: “Con las uñas arregladas de pronto mejora”.