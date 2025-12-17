Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Video viral: así usuarios de TransMilenio rezaron la Novena de Aguinaldos en un articulado

Usuarios de TransMilenio protagonizaron un momento inesperado al rezar la Novena dentro de un articulado, desatando reacciones en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Viral: usuarios de TransMilenio rezaron la novena en uno de sus articulados
Usuarios de TransMilenio se hacen virales en redes, tras rezar la Novena de Aguinaldos en uno de sus articulados. (Fotos: Freepik)

Las Novenas de Aguinaldos ya se viven en toda Colombia y un video se ha tomado las redes sociales donde varios usuarios de TransMilenio decidieron rezarla mientras viajaban en un articulado.

¿Cuál es el video viral de usuarios de TransMilenio rezando la Novena de Aguinaldos?

A través de TikTok, un usuario compartió el insólito momento que vivió mientras regresaba a casa a bordo de un articulado de TransMilenio.

Viral: usuarios de TransMilenio rezaron la novena en uno de sus articulados
En TikTok, circula el video de varios pasajeros de TransMilenio rezando la Novena de Aguinaldos. (Foto: Freepik)

En el videoclip que ha compartido, se observa como ante los retrasos provocados por el tráfico que existen en varios puntos de la capital, algunos pasajeros que no lograron llegar a tiempo a sus hogares para compartir con sus familias y rezar la tradicional Novena de Aguinaldos, optaron por realizarla dentro del articulado, en medio del tumulto.

Conmovidos por el momento, varios pasajeros se sumaron a la lectura de uno de ellos, quien tomó la iniciativa e invitó al resto a unirse para recitar las oraciones y los gozos.

Incluso, hubo espacio para el humor, cuando algunos pasajeros bromearon preguntando por la natilla y los buñuelos, infaltables en los hogares colombianos durante esta tradición cristiana.

¿Cómo reaccionaron en redes al video de la Novena de Aguinaldos que se realizó en TransMilenio?

Como era de esperarse, el video desató una ola de comentarios en TikTok. Entre risas, muchos usuarios se preguntaron a quién se le ocurrió realizar la Novena, de manera espontánea, en pleno transporte público.

Otros manifestaron su molestia por no haber presenciado el divertido y ameno momento, algunos preguntaron cuándo sería la próxima para no perdérsela y varios más expresaron que escenas como esta son las que los hacen amar, las ocurrencias que solo se viven en el país.

Los Colombianos somos mucho ambiente para este planeta", "¿Por qué cuando voy en Transmilenio no me pasan estas cosas?, ¿en qué Bogotá es?", y "Jajaja, solo pasa en Colombia", fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo se reza la Novena de Navidad?

La Novena de Navidad se reza durante nueve días, del 16 al 24 de diciembre, donde se recuerda el camino espiritual hacia el nacimiento del Niño Jesús. Suele hacerse en familia o en comunidad, acompañada de villancicos y momentos de reflexión.

Cada día incluye oraciones iniciales, una consideración diaria, la oración a la Virgen María, a San José, los gozos y una oración final, tradición que en Colombia se acompaña de natilla, galletas o buñuelos.

Pesebre con figuras de San José, la virgen María y el niño Jesús
Las Novenas de Aguinaldos se rezan desde el 16 al 24 de diciembre. (Foto: Freepik)
