Así luce la navidad de Camilo y Evaluna: "Con natilla y buñuelo"

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner compartieron con sus seguidores cómo viven esta temporada de inicio de navidad en compañía de sus pequeñas Índigo y Amaranto.

Camilo mostró cómo transformaron el hogar de su familia paterna en un espacio lleno de adornos, luces y texturas típicas de fin de año.

¿Cómo vivieron juntos Camilo y Evaluna el montaje del árbol navideño?

Uno de los momentos más especiales fue la decoración del árbol, en un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, se observa a Camilo colaborando con su papá mientras ambos organizan las bolitas y detalles que darían vida al arbolito.

La escena se volvió aún más familiar cuando apareció Evaluna, quien se unió al momento para colocar los últimos detalles en la parte alta del árbol, más adelante se sumaron la mamá de Camilo e Índigo.

¿Qué otros momentos familiares han compartido recientemente Camilo y Evaluna?

Días antes, la familia Echeverry Montaner también había dado un vistazo a cómo vivieron “Acción de Gracias”, cuando Camilo había mostró a Índigo en un espacio de oración frente a una chimenea.

Camilo y su papá organizaron juntos la decoración del árbol navideño en la casa familiar del artista. /AFP: Romain Maurice

Tanto Camilo como Evaluna han optado por mostrar aspectos naturales y auténticos de su vida en familia, una decisión que les ha permitido conectar de manera cercana con sus seguidores.

¿Qué han dicho Camilo y Evaluna sobre su experiencia como padres?

Camilo y Evaluna han usado sus videos para hablar sobre la transformación que ha significado la llegada de sus hijas, y también han compartido que, pese a sus múltiples responsabilidades y proyectos, intentan mantenerse fieles a la idea de mostrar la versión más auténtica de quienes son.

Camilo y Evaluna compartieron el especial momento en el que dieron inicio a la época más esperada del año. /AFP: Ivan Apfel

Con estas tradiciones familiares, dieron inicio a una Navidad que, una vez más, vivirán rodeados de música, tradiciones, momentos sencillos y la presencia de sus hijas.