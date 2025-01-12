Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

A un año de su partida, así recuerdan a la actriz Sandra Reyes en redes sociales

Sandra Reyes continúa presente en los corazones de seguidores y colegas, quienes llenaron las redes con homenajes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Descubre cómo admiradores y colegas recordaron a Sandra Reyes en el primer aniversario de su fallecimiento, con homenajes, fotos inéditas y sentidas palabras.
Colegas recordaron escenas memorables de la carrera de Sandra Reyes, especialmente su papel en ‘Rigo’. Foto Canal RCN

Este primero de diciembre se cumplió un año desde que Colombia recibió una noticia que paralizó al mundo del entretenimiento, la muerte de Sandra Reyes, una actriz, reconocida por su talento, su presencia en pantalla se despidió a los 49 años dejando un legado que sigue intacto.

Al cumplirse su primer aniversario admiradores, colegas y figuras del medio inundaron las redes sociales con homenajes espontáneos que demostraron cuánto sigue viva en la memoria colectiva.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió realmente con la salud de Sandra Reyes?

Muchos recordaron sus papeles más icónicos, entre ellos el de Aracely Urán de Urán en Rigo de Canal RCN, un personaje que la consolidó como una actriz capaz de transmitir humanidad y fuerza en cada actuación.

Seguidores compartieron fotografías inéditas de Sandra Reyes en su primer aniversario.
Seguidores compartieron fotografías inéditas de Sandra Reyes en su primer aniversario. (Foto Canal RCN).

Otros usuarios rescataron entrevistas y momentos detrás de cámaras que mostraban su personalidad sencilla, introspectiva y cada vez más conectada con la naturaleza, un rumbo que decidió asumir desde 2018 para vivir una vida tranquila y alejada del ruido público.

Aunque para la opinión pública su muerte fue repentina, quienes la conocían de cerca sabían que llevaba meses enfrentando un cáncer, un proceso que eligió llevar este proceso de manera reservada, limitando la información a un círculo muy privado.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la despedida Sandra Reyes y quiénes estuvieron presentes?

Sandra Reyes había expresado su deseo de tener un adiós pequeño, sin ceremonias públicas ni actos multitudinarios, su familia cumplió su voluntad y su despedida tuvo lugar en su finca, en medio del entorno natural que ella tanto valoraba, y asistieron únicamente las personas más cercanas a su vida cotidiana.

El legado de Sandra Reyes sigue intacto: Colombia la recordó con amor y nostalgia este 1 de diciembre
El legado de Sandra Reyes sigue intacto: Colombia la recordó con amor y nostalgia este 1 de diciembre | Foto del Canal RCN.

Al mismo tiempo, Bogotá, ciudad que la vio crecer fue escenario de una ceremonia religiosa organizada por varios de sus colegas y amigos se reunieron para honrarla, compartir recuerdos y agradecer por las huellas que dejó tanto en su trabajo como en su trato humano.

Artículos relacionados

¿Por qué las redes siguen manteniendo vivo el legado de Sandra Reyes?

Un año después, sus seguidores enredes demostraron que su presencia sigue intacta y cada mensaje publicado fue una muestra de que Sandra Reyes no fue solo una figura de televisión, sino una artista que tocó vidas y dejó marcas profundas en quienes la vieron, la conocieron o trabajaron a su lado.

 

Su legado continúa creciendo, no disminuye con el tiempo y sus interpretaciones se siguen viendo, su esencia se recuerda y su ausencia sigue inspirando mensajes de nostalgia y gratitud.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video de Altafulla se muestra triste y le recuerdan a Karina García Altafulla

Altafulla preocupa a sus seguidores tras mostrarse triste y le piden luchar por Karina García

El video de Altafulla generó preocupación y una ola de mensajes de apoyo para que vuelva a buscar a Karina García.

Juan David Tejada rompe el silencio tras video de Aida: “He derrochado mucha plata” Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada reapareció en redes tras reciente video de Aida: “he derrochado mucha plata”

Juan David Tejada compartió un curioso video tras las recientes declaraciones de Aida Victoria sobre los padres irresponsables.

Sara Corrales conmueve al mostrar su pancita de embarazo en un emotivo video Sara Corrales

Sara Corrales presumió su avanzada pancita de embarazo con emotivo video: “Un alma nos eligió”

Sara Corrales compartió un emotivo video en el que mostró su avanzada pancita de embarazo.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna mostraron cómo decoraron su árbol junto a Índigo y Amaranto. Evaluna Montaner

Así luce la navidad de Camilo y Evaluna: "Con natilla y buñuelo"

Camilo y Evaluna compartieron cómo empezaron diciembre decorando el árbol en familia, junto a Índigo y Amaranto.

Ibrahim Salem habló sobre la dura advertencia que recibió La casa de los famosos

Ibrahim Salem revela detalles sobre la advertencia que cambió su vida para siempre

Lápiz Curiosidades

¿Qué significado psicológico tiene que el color favorito sea el negro?

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”