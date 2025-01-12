A un año de su partida, así recuerdan a la actriz Sandra Reyes en redes sociales

Este primero de diciembre se cumplió un año desde que Colombia recibió una noticia que paralizó al mundo del entretenimiento, la muerte de Sandra Reyes, una actriz, reconocida por su talento, su presencia en pantalla se despidió a los 49 años dejando un legado que sigue intacto.

Al cumplirse su primer aniversario admiradores, colegas y figuras del medio inundaron las redes sociales con homenajes espontáneos que demostraron cuánto sigue viva en la memoria colectiva.

¿Qué ocurrió realmente con la salud de Sandra Reyes?

Muchos recordaron sus papeles más icónicos, entre ellos el de Aracely Urán de Urán en Rigo de Canal RCN, un personaje que la consolidó como una actriz capaz de transmitir humanidad y fuerza en cada actuación.

Seguidores compartieron fotografías inéditas de Sandra Reyes en su primer aniversario. (Foto Canal RCN).

Otros usuarios rescataron entrevistas y momentos detrás de cámaras que mostraban su personalidad sencilla, introspectiva y cada vez más conectada con la naturaleza, un rumbo que decidió asumir desde 2018 para vivir una vida tranquila y alejada del ruido público.

Aunque para la opinión pública su muerte fue repentina, quienes la conocían de cerca sabían que llevaba meses enfrentando un cáncer, un proceso que eligió llevar este proceso de manera reservada, limitando la información a un círculo muy privado.

¿Cómo fue la despedida Sandra Reyes y quiénes estuvieron presentes?

Sandra Reyes había expresado su deseo de tener un adiós pequeño, sin ceremonias públicas ni actos multitudinarios, su familia cumplió su voluntad y su despedida tuvo lugar en su finca, en medio del entorno natural que ella tanto valoraba, y asistieron únicamente las personas más cercanas a su vida cotidiana.

El legado de Sandra Reyes sigue intacto: Colombia la recordó con amor y nostalgia este 1 de diciembre | Foto del Canal RCN.

Al mismo tiempo, Bogotá, ciudad que la vio crecer fue escenario de una ceremonia religiosa organizada por varios de sus colegas y amigos se reunieron para honrarla, compartir recuerdos y agradecer por las huellas que dejó tanto en su trabajo como en su trato humano.

¿Por qué las redes siguen manteniendo vivo el legado de Sandra Reyes?

Un año después, sus seguidores enredes demostraron que su presencia sigue intacta y cada mensaje publicado fue una muestra de que Sandra Reyes no fue solo una figura de televisión, sino una artista que tocó vidas y dejó marcas profundas en quienes la vieron, la conocieron o trabajaron a su lado.

Su legado continúa creciendo, no disminuye con el tiempo y sus interpretaciones se siguen viendo, su esencia se recuerda y su ausencia sigue inspirando mensajes de nostalgia y gratitud.