Erick Pabón, aspirante a La casa de los famosos, rompe el silencio y habla sobre Felipe Saruma

Con su anuncio como aspirante a La casa de los famosos 3, el creador de contenido Erick Pabón volvió a ser tema de conversación. En redes, los internautas recordaron la etapa en la que él y Felipe Saruma compartían proyectos y también el momento en el que su amistad llegó a su fin.

¿Cómo comenzó la amistad entre Erick Pabón y Felipe Saruma?

El inicio de la relación se dio cuando Pabón empezaba en el mundo digital. Tenía poco más de diez mil seguidores y observó el trabajo de Saruma, quien contaba con cerca de sesenta mil. Según contó, la cifra no fue lo que llamó su atención, sino la forma de producir videos en YouTube. Esto lo motivó a buscarlo y enviarle un mensaje.

Erick Pabón tomó la decisión de buscar y enviarle un mensaje a Felipe Saruma / (Foto del Canal RCN)

El contacto inicial ocurrió gracias a una historia publicada por Saruma en el parque Santander de Cúcuta, en la que invitaba a quien quisiera conocerlo a encontrarse en un centro comercial. Pabón asistió. Ese día conectaron rápidamente y surgió la idea de seguir en contacto. Al otro día, Saruma le compartió su número personal.

Con el tiempo, la relación entre ambos se fortaleció. Cinco meses después, Pabón se trasladó a Bucaramanga para convivir con Saruma y otros creadores de contenido. Allí trabajaron produciendo piezas audiovisuales que recibieron buena acogida por parte del público. Los seguidores notaron su crecimiento en redes.

¿Por qué Erick Pabón y Felipe Saruma se distanciaron?

El periodo de convivencia, que fue clave para su desarrollo profesional, no duró indefinidamente. Con el tiempo, cada integrante del grupo asumió proyectos distintos y su comunicación disminuyó. Pabón afirmó que la relación con Saruma es cordial y que, si se encuentran, pueden conversar en calma, aunque sin cercanía.

Cuando los presentadores le preguntaron qué provocó la separación, Pabón respondió que tuvo que ver con la relación de Saruma. No mencionó nombres directamente, pero los internautas afirman que el contexto coincide con la etapa en la que Felipe mantuvo una relación con Andrea Valdiri.

Pabón afirmó que la relación con Saruma es cordial / (Fotos del Canal RCN)

Pabón aclaró que no hubo un conflicto entre ambos. Explicó que fue una situación similar a cuando alguien emprende un rumbo diferente y deja atrás ciertas dinámicas. Según él, se trató de un proceso en el que priorizaron objetivos propios, y con ello, la amistad que habían creado, quedó en segundo plano.

¿Erick Pabón estará en La casa de los famosos 3?

Erick Pabón conforma el séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3. Su presencia en la lista ha generado conversación entre usuarios de redes, quienes comentan su recorrido como creador de contenido y la forma en la que ha utilizado el humor para conectarse con el público.

Pabón es conocido por usar situaciones cotidianas como base de sus videos. Sus publicaciones suelen retratar dinámicas sociales, momentos de convivencia y detalles que los internautas reconocen en su día a día. A partir de estos escenarios construye narrativas breves que funcionan como pequeñas historias.



Su posible entrada a La casa de los famosos 3 genera expectativa entre quienes lo siguen. Por ahora, su nombre aparece dentro del grupo de aspirantes y serán los internautas quienes se encarguen de confirmar si finalmente hará parte del elenco oficial.

Si ya tienes un favorito entre los aspirantes de la séptima lista y deseas apoyarlo, puedes hacerlo en lacasadelosfamososcolombia.com. Allí podrás votar cada cuatro horas hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p. m.