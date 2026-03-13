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Jhonny Rivera reveló la razón por la que su esposa no se toma foto con fans: “es mi culpa”

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al explicar públicamente por qué su esposa suele evitar tomarse fotos con algunos fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera reveló por qué su esposa evita fotos con fans
Jhonny Rivera reveló por qué su esposa evita fotos con fans. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera puso fin a una de las dudas más frecuentes entre sus fanáticos: la razón por la que su esposa, Jenny López, no se tomaba fotos con los asistentes a sus conciertos, como él sí lo hace. Su respuesta tomó a muchos por sorpresa.

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¿Por qué Jenny López no se toma fotos con sus fans en los conciertos?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera acabó con uno de los mayores misterios para sus fanáticos: ¿por qué Jenny López no se toma fotos con los asistentes a los conciertos?

Jhonny Rivera rompió el silencio sobre las fotos con fans de su esposa
Jhonny Rivera rompió el silencio sobre las fotos con fans de su esposa. (Foto Canal RCN).

Según explicó el cantante, no se trata de una actitud de agrandada por parte de la artista. De hecho, reveló que desde que confirmaron su relación y Jenny ha tenido un importante crecimiento en la industria musical, los seguidores suelen pedir tres fotos: una con Jhonny, otra con Jenny y una más con los dos juntos.

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De acuerdo con Rivera, esta dinámica hacía que muchas personas se quedaran sin su fotografía. Por eso, teniendo en cuenta que la mayoría de las solicitudes eran para él, decidieron que en algunas ocasiones solo él se tomaría fotos con los fans.

"La voy a defender, porque yo soy quien me voy a echar la culpa. Resulta que cuando estamos los dos hay gente que quiere foto conmigo solo, foto con ella y foto con los dos; una sola persona puede tomarse tres fotos, entonces cuando hay mucha gente para atender, por lo menos el 50 % de la gente que quiero atender no alcanza"

¿Jenny López ha sufrido caídas en medio de dinámicas con fans?

Asimismo, el artista aseguró que otro de los motivos tiene que ver con la logística, pues la atención suele centrarse en él por la gran cantidad de personas que se acercan. Esto dejaba a Jenny López un poco expuesta, incluso hasta el punto de haber sufrido algunas caídas en medio de la multitud.

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"Ella normalmente se queda en tarima tomándose fotos, pero como la atención siempre me la llevo yo, la logística se desgasta conmigo y ella hasta se ha caído, han pasado cositas, entonces es mi culpa"

La razón por la que la esposa de Jhonny Rivera no posa con fans sorprendió a todos
La razón por la que la esposa de Jhonny Rivera no posa con fans sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).
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