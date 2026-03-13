Jhonny Rivera reveló la razón por la que su esposa no se toma foto con fans: “es mi culpa”

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera puso fin a una de las dudas más frecuentes entre sus fanáticos: la razón por la que su esposa, Jenny López, no se tomaba fotos con los asistentes a sus conciertos, como él sí lo hace. Su respuesta tomó a muchos por sorpresa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex sorprende con decisión tras polémica con Tebi: "Esta batalla se acabó"

¿Por qué Jenny López no se toma fotos con sus fans en los conciertos?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera acabó con uno de los mayores misterios para sus fanáticos: ¿por qué Jenny López no se toma fotos con los asistentes a los conciertos?

Jhonny Rivera rompió el silencio sobre las fotos con fans de su esposa. (Foto Canal RCN).

Según explicó el cantante, no se trata de una actitud de agrandada por parte de la artista. De hecho, reveló que desde que confirmaron su relación y Jenny ha tenido un importante crecimiento en la industria musical, los seguidores suelen pedir tres fotos: una con Jhonny, otra con Jenny y una más con los dos juntos.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

De acuerdo con Rivera, esta dinámica hacía que muchas personas se quedaran sin su fotografía. Por eso, teniendo en cuenta que la mayoría de las solicitudes eran para él, decidieron que en algunas ocasiones solo él se tomaría fotos con los fans.

"La voy a defender, porque yo soy quien me voy a echar la culpa. Resulta que cuando estamos los dos hay gente que quiere foto conmigo solo, foto con ella y foto con los dos; una sola persona puede tomarse tres fotos, entonces cuando hay mucha gente para atender, por lo menos el 50 % de la gente que quiero atender no alcanza"

¿Jenny López ha sufrido caídas en medio de dinámicas con fans?

Asimismo, el artista aseguró que otro de los motivos tiene que ver con la logística, pues la atención suele centrarse en él por la gran cantidad de personas que se acercan. Esto dejaba a Jenny López un poco expuesta, incluso hasta el punto de haber sufrido algunas caídas en medio de la multitud.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Eminem: murió su abuela a los 87 años, esto es lo que se sabe

"Ella normalmente se queda en tarima tomándose fotos, pero como la atención siempre me la llevo yo, la logística se desgasta conmigo y ella hasta se ha caído, han pasado cositas, entonces es mi culpa"